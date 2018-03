El Pabellón de Los Ángeles llevará el nombre del altleta Jairo Ruiz

“Es el mejor deportista que ha dado esta tierra, una persona de la que todos nos sentimos orgullosos en Almería, que no para de cosechar éxitos y a la que esta ciudad no debería cansarse de homenajear”. Con estas palabras el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha definido al medallista paralímpico español Jairo Ruiz, bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, tras haberle anunciado que el Pabellón de Los Ángeles, el de su barrio, llevará su nombre, compromiso que se hará realidad en el próximo Pleno municipal.

Jairo ha participado en la lluviosa mañana de hoy en el VII Duatlón Ciudad de Almería, y antes de que el alcalde diera la salida a la prueba, ha compartido unas palabras con el alcalde, quien le ha comunicado la feliz noticia. El atleta confesaba que “simplemente venía a correr la primera prueba del año, pues me gusta hacerlo en casa, y ahora estoy más nervioso que hace cinco minutos. Me encuentro muy agradecido a esta ciudad que me trata de lujo. Aunque no pueda vivir aquí por mis entrenamientos, siempre que vengo noto el cariño de todos. Y el Pabellón de Los Ángeles es donde entrenaba antes de irme a Madrid y es el pabellón al que mi madre acude a diario a hacer deporte. Es un honor que lleve mi nombre”, señalaba.

El atleta ya cuenta en su palmarés personal con el Escudo de Oro de la Ciudad y la Medalla de Oro de la provincia y desde el Equipo de Gobierno municipal se venía estudiando la posibilidad de que el pabellón del barrio que le vio crecer deportivamente llevara su nombre. La petición de la asociación de vecinos ‘La Palmera’ ha sido fundamental para hacer realidad un deseo que, según señala el concejal de Deportes, Juanjo Segura, “es de justicia”.

Palmarés de Jairo Ruiz

Jairo Ruiz es un reconocido triatleta paralímpico, natural del barrio de los Ángeles, con un espectacular palmarés deportivo y, entre otros títulos, ha sido medalla de Bronce en Triatlón en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, campeón de España de Triatlón (cuatro veces), y Duatlón (tres veces) y Acuatlón (tres veces), campeón del Mundo de Duatlón en 2016, campeón de Europa de Duatlón Cross en 2015, primer Paralímpico Triatlón de Nueva York en 2014, victorias en varias series mundiales de Paratriatlón, y subcampeón del mundo en Triatlón en 2017.

Ganadores

Con este grato anuncio ha comenzado la carrera en la que han participado alrededor de 450 deportistas, entre adultos (350) y menores (100). La lluvia no ha sido un impedimento para que la afición por el running y el ciclismo se dé cita en esta dura prueba en el Parque del Andarax.

El ganador ha sido Sergio Fernández, que repite el éxito de 2017, con un tiempo de 59:29, seguido de Francisco González, con 59:36 y, tercero, Sergio Lorenzo, con 59:38. El almeriense Sergio Fernández es el campeón de Andalucía de duatlón y en la prueba de la ciudad lo ha vuelto a demostrar.

En mujeres, la ganadora ha sido Ana Guzmán, con 01:11:35, seguida de María Remedios Mendoza, con 01:12:23, y tercera, Nieves Infante, con un tiempo de 01:12:33. En la categoría paratriatletas, ha ganado Jairo Ruiz con 01:00:04.

Desde las 10 de la mañana, los corredores del VII Duatlón Ciudad de Almería, de modalidad sprint, han cubierto 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros en bicicleta y otros 2 y medio de nuevo corriendo. El Parque del Andarax ha acogido la salida y meta de la carrera, discurriendo la primera vuelta a pie junto a la ribera del río y las siguientes por el interior del parque. El itinerario ciclista ha sido por la carretera de la costa en dirección Costacabana. La prueba ha estado patrocinada por Citroën Salinas Car. #AlmeríaEsDeporte y esta prueba ha sido otra demostración.

El alcalde ha felicitado a At-Sport, organizador de la prueba en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes, por esta competición, enmarcada en el Circuito Andaluz de Duatlón, y en la que participan algunos de los mejores deportistas de Andalucía y España.