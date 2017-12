Partido vital para el ISE CB Almería, que recibe al Raca Corral & Vargas

El ISE CB Almería recibe este sábado (17:00 horas, Pabellón Moisés Ruiz) al RACA Corral & Vargas granadino en un partido de gran importancia para las almerienses en sus aspiraciones de permanencia en la Liga Femenina-2, al tratarse de un rival directo que además acumula una racha negativa de seis partidos sin ganar.

El encuentro, derbi autonómico, lo dedicará el Club Baloncesto Almería a su patrocinador, Ingenia Solar Energy, así como al Colegio Compañía de María, por su apoyo y fomento del deporte y el baloncesto a través de las escuelas deportivas que el club tiene en colaboración con Cajamar y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, por lo que se espera una buena afluencia de público.

“Para todos los equipos que estamos en la zona en la que estamos, una victoria te mete a mitad de tabla y una derrota de deja en la cola”, ha apuntado el entrenador del ISE CB Almería, Fernando Mendiguchía, sobre la importancia de este partido entre “dos equipos muy parecidos, que nos conocemos bastante bien, con bloques parecidos al año anterior y con guarismos similares a nivel estadístico”.

Un duelo que “será igualado a priori y competido”, en el que el rival “es un equipo muy aguerrido que a diferencia nuestra mantiene una línea más estable y nosotros tenemos picos más altos y picos más bajos en nuestro juego”, ante lo cual “de esa regularidad dependerá el resultado final”.

Uno de los aspectos clave para el técnico será “intentar que ellas no jueguen dentro de la zona, no dejarles que lleguen con penetraciones fáciles y que no habiliten ayudas que dejen jugar a su jugadora de referencia”.

Esa jugadora de referencia de RACA Corral & Vargas es la pívot bosnia Aleksandra Begenisic, con 14.2 puntos y 9.2 rebotes, siendo Patri Fernández, la veterana Peque Cerqueira y la recuperada tras una lesión de rodilla Laura Arrojo otras de las destacadas en la plantilla granadina.