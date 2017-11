Partido y viaje complicado para Unicaja Almería

Es el desplazamiento más largo de la temporada, del Mar Mediterráneo hasta el Mar Cantábrico, y el viaje mental más complicado de lo que va de temporada, de estar invicto y con pleno de puntos a marchar tercero en la clasificación. Ser uno de los dos cabezas de serie en la Copa del Rey está en juego en tres pistas esta jornada. En lo que respecta a Unicaja Almería, debe ganar en el animoso Matilde de la Torre y ver lo que sucede el domingo, primero en el Parc Esportiu Llobregat y después en Son Moix. Si la victoria es de tres puntos, se asegura meterse otra vez entre los dos primeros debido al choque directo entre el Urbia Voley Palma y el CV Teruel, y mantener a raya al ya confirmado candidato FC Barcelona.

La ‘cuesta de enero’ se ha visto adelantada y los verdes están justo en el tramo de la temporada más duro, ya que tras Cabezón de la Sal habrá doble cita vital en el Moisés Ruiz al recibir, de seguido, a turolenses y culés. El final y desenlace de la primera vuelta se hará en Tarragona con horario unificado de las seis de la tarde el día 16 de diciembre. Quedará dibujada, en parte, la Copa del Rey a disputarse en Soria el último fin de semana de febrero, y habrá vacaciones con la vuelta a la competición el mismo día de Reyes en Melilla (20.00 horas). Está bien claro que no hay tiempo para lamentaciones por haber doblado la rodilla por vez primera, sobre todo cuando la actitud fue la mejor y se perdió como se pudo haber ganado.

Además, el rival que toca este sábado no permite despiste alguno, guerrero y de gran calidad que además regresa a su pista, una de las más llenas de la Superliga y con un público muy apasionado, que valora el voleibol, tras haber vencido en Es

Viver a Ushuaïa Ibiza Voley. Textil Santanderina perdía en la isla pitiusa por 2-0 y con un segundo set de tanteo muy duro, pero el cambio de colocador lo revivió y sumó su segundo triunfo del curso. El primero lo había logrado semanas antes en el Matilde de la Torre por un 3-0 claro ante Tarragona 2018 SPSP, el colista de la clasificación. No tanto la victoria como la remontada fue lo que sorprendió a Piero Molducci, que otorga máximo nivel a este partido en Cabezón de la Sal.

De Textil se puede decir que mantiene su columna vertebral pero que ha dotado al bloque, porque se define justo por la fortaleza como equipo, de varios integrantes de calidad. Así, el alma mater sigue siendo el utrerano Fran Calzón, rey absoluto por el centro de la red, que sigue acompañado por el brasileño Walter Da Cruz. El que fuera opuesto la temporada pasada, Frank Amorín, se ha desplazado a cuatro para convertirse en receptor, y dejar el puesto de ‘artillero mayor’ a un hombre que está de regreso como es Ángel Rodríguez, tras haber pasado por Vecindario. En cuanto al puesto de colocador, Sergio Ramírez es el referido revulsivo ante Ibiza, saliendo del banquillo en sustitución de Juan Escalona, que permanece en Textil.

La formación inicial de José Ignacio Marco, un técnico metódico capaz de sacar un gran rendimiento a su plantilla, se completa con Antonio Soares como receptor, un brasileño debutante en la Superliga durante esta temporada. Como no, con gran importancia en el equipo cántabro falta por añadir a Máximo Bárcena, un hombre de la casa con mucha experiencia en la posición de líbero. También disfrutan de minutos Alfonso Agüera, un nuevo central que jugó todo el choque anterior en casa ante Soria, un 2-3 final, así como José Osado, receptor. Ha jugado también Miguel Ángel Egusquiza, otro colocador en el plantel, en la victoria ante Tarragona y en la derrota ante Urbia. Son las piezas ‘movidas’ por un buen estratega.

Entre ellas no está ya el almeriense Rubén Lorente, de vuelta a Almería este curso y con mucha ilusión depositada en el regreso a la que fue su casa el año pasado. De Textil Santanderina cabe destacar además que es un equipo relativamente ‘bajo’, puesto que su techo es Walter Da Cruz con 198 centímetros y tiene siete jugadores que no llegan o llegan raspando el 1’90. Pero la cuestión es que Unicaja Almería lo tiene bien ‘calado’, sabe que es un rival de mucha entidad y recuerda lo mal que lo ha pasado en años anteriores en esta pista para obtener la victoria. Es cierto que en los emparejamientos entre ambos el equipo ahorrador ha salido bien parado y solo ha recibido un set en contra, pero empleándose a fondo.

Así va a tener que ser de nuevo ante unos cántabros que todavía no han dicho su última palabra respecto a la Copa del Rey, si bien lo tienen complicado. Todo les pasa por vencer a Unicaja, mientras que a Unicaja no le cabe en las cuentas un tropiezo en Cabezón de la Sal. Los blanquiverdes han completado una semana de trabajo satisfactoria, habiendo tomado buena nota de los errores ante Urbia Voley Palma, así como de las virtudes. Utilizaba días atrás la palabra ‘redención’ el joven Rubén Lorente para referirse a lo que se puede lograr ante su ex equipo, pero con mucha concentración en una plantilla que está completa y sin novedades. Serán los árbitros de la contienda los madrileños Rafael González y Francisco Sabroso