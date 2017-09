Pau Gasol: "Llego para ser mejor que la pasada temporada al igual que los Spurs"

El pívot español Pau Gasol hizo su debut en los entrenamientos de los Spurs de San Antonio para iniciar lo que será su segunda temporada con el equipo tejano y destacó que sus objetivos no son otros que mejorar el rendimiento del primer año y ayudar a que el equipo sea mejor.

"La gran realidad es que llegó con muchas ganas, y mentalizado de mejorar incluso mi aportación del año pasado y sobre todo seguir disfrutando del gran ambiente que se da en esta franquicia", destacó Gasol en su primer contacto con los periodistas. El mayor de los hermanos Gasol, de 37 años, que comienza la decimoséptima temporada en la NBA, reiteró que estar en la franquicia de los Spurs es un "lujo" y algo muy especial.

"Digamos de esta suerte que tengo de estar aquí con San Antonio, con este equipo, jugadores, entrenadores, franquicia y con muchas ganas de hacerlo bien y poder tener un impacto positivo y grande", subrayó Gasol, que la pasada temporada logró promedios de 12,4 puntos; 7,8 rebotes y 2,3 asistencias.

Lo mismo espera el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, el veterano entrenador de los Spurs, que fue el que hizo posible que el jugador español siguiese con el equipo de San Antonio que el pasado julio, mes del cumpleaños del jugador de Sant Boi, le ofreció un contrato por tres temporadas más y 48 millones de dólares, lo que de alguna manera le garantizó concluir su carrera en tierras tejanas.

"Los Spurs sabían perfectamente que mi compromiso con ellos era completo y el resto de los equipos interesados en ficharme también conocían que mi deseo era seguir en San Antonio por lo que en realidad no hubo ningún tipo de conversaciones serias", admitió Gasol. Mientras que el haberse salido del año de contrato que le quedaba, Gasol permitió a los Spurs conseguir los fichajes del ala-pívot Rudy Gay, Brandon Paul y al pívot francés Joffrey Lauvergne.

De ahí que el propio Gasol haya sido consciente que tenía que llegar en la mejor forma posible y a pesar de haber jugado con España el Eurobasket, donde consiguió la medalla de bronce con la selección nacional, su condición física, con casi cinco kilos menos de peso que la pasada temporada es "excelente".

"Cierto que he estado nueve días sin hacer nada de trabajo específico de entrenamiento de descanso relativo, pero me siento con buenas sensaciones", valoró Gasol. "El primer día he tenido muchas ganas y energía".

El mayor de los hermanos Gasol dijo que había hecho un "poquito" de todo, como es habitual al comienzo de los entrenamientos, pero que viene muy bien y el día a día definirá el tipo de carga de trabajo que les tocará hacer.

"Desde los principios básicos de defensa de ataque hasta adquirir un poquito de ritmo también en carrera", explicó Gasol. "En realidad he tratado de encontrarme con las sensaciones que siempre deja el primer, en lo que es un poquito de vuelta al trabajo después de un tiempo parado a nivel del equipo".

En este sentido Gasol fue categórico al señalar que los primeros días de entrenamiento son clave de cara a crear desde el inicio un poquito la identidad del equipo y lo que tiene que ser la temporada para todos.

A la que Gasol definió como muy complicada ante la calidad y potencial que van a tener los equipos que serán sus rivales directos, mientras que los refuerzos y bajas generadas dentro de la franquicia mostraran si fueron para bien o para mal cuando concluya la competición.

"Lo veremos, porque creo que al final los resultados son un poco los que determinan si has dado un paso adelante o un paso atrás", analizó Gasol. "Lo que tenemos que hacer es trabajar desde el primer día con todos los jugadores".

En este sentido, el mejor español en toda la historia de la NBA, reiteró que era fundamental el tratar hacer que desde el primer día dentro del equipo haya adaptación. "De ahí que debemos intentar de inmediato que los nuevos se adapten lo antes posible, mientras que se recuperan poco a poco los jugadores que puedan tener algún problema físico y especialmente tener un buen comienzo de temporada", destacó Gasol.

El jugador de Sant Boi se refirió en concreto al base francés Tony Parker, que está de baja para recuperarse de una grave lesión de rodilla, y todo parece indicar que puede adelantar su vuelta a la competición para el mes de noviembre.

"No lo he visto entrenar, claro, pero camina bien, se le ve bien físicamente, que es muy importante, y como es lógico me alegro de su recuperación y que está siendo más rápida de lo previsto, pero al final está claro que a lo que cuenta es que cuando vuelva puedan sentirse bien, no tenga problemas y recaiga en su lesión", analizó Gasol. En cuanto a los rivales directos que pueden tener los Spurs, Gasol dijo que el desafío esta temporada será mayor porque se han reforzado muy bien.

"Lo han hecho mucho y bien", subrayó Gasol. "Con jugadores que tienen mucho hambre de intentar ganar un título como sea y cuando menos disfrutar de la mejor oportunidad de hacerlo y los ejemplos son Houston, y Oklahoma City, que se han reforzado. Minnesota es otro equipo que también se ha reforzado muy bien en la Conferencia Oeste".

El jugador de Sant Boi se mostró categórico al decir que a todos ellos hay que tener ahora muy en cuenta además por supuesto de los Warriors, campeones de liga, y en la Conferencia Este con Boston y Cleveland que también se han reforzado muy bien.

"Al final la competencia es muy alta y los Spurs tienen que centrarse en lo nuestro, como son los jugadores, el sistema e intentar ser lo mejor que podamos para cuando lleguen los partidos no sólo ganar a esos rivales directos sino al resto también", adelantó Gasol.