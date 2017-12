Pequeña brecha entre el 'cielo' y el 'infierno'

Restan nueve jornadas para la conclusión de la fase regular del campeonato liguero, 27 puntos aún por jugarse que pueden cambiar todavía muchas cosas en una tabla clasificatoria en la que una semana puedes estar en la zona de liguilla de ascenso y a la siguiente caer hasta las posiciones en las que numerosos conjuntos lucharán por no perder la categoría. Y es que solamente cuatro puntos hay de brecha entre el cielo y el infierno clasificatorio, entre la gloria de aspirar a estar la próxima campaña en una liga superior y la penitencia de no haber hecho bien los deberes y jugarte todo el curso en una promoción por no bajar. Cada punto cuenta, y todos los que se van quedando por el camino pueden echarse mucho de menos en este último tramo regular de una competición que este fin de semana gozó de parón.

El próximo fin de semana se jugará para despedir el 2017, año del que saldrán Vera, Huércal, Plus Ultra, La Cañada, Garrucha y Cuevas, con la etiqueta de conjuntos aspirantes a dar el salto a la División de Honor Andaluza, mientras que Viator, Mojácar, Comarca de Níjar, Bellavista, y sobre todo, Las Norias y Comarca del Mármol, tendrán que ponerse las pilas o conformarse con pelear por no descender a Segunda Andaluza.