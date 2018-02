Pervis: "La Cultural deberá sudar sangre"

Pervis Estupiñán fue una de las gratas sorpresas de la victoria en Sevilla por su entrada en el once en detrimento de Nano y por el buen encuentro que cuajó. El jugador ecuatoriano admitía ayer que con Lucas, que le dio la opción de debutar en Primera con el Granada, se siente cómodo: "Estamos motivados para seguir escalando en la tabla y cumplir el objetivo. En lo personal, creo que el fútbol son momentos y estoy pasando por el mío. Quiero aprovechar la oportunidad de Lucas".

El técnico valoró sus condiciones en el uno contra uno para darle la alternativa ante el filial sevillista y no sería descartable que se mantuviera en el lateral zurdo ante la Cultural, una posición que conoce bien aunque se inició como extremo: "Desde los catorce años he jugado como lateral izquierdo, aunque empecé de extremo. Me enseñaron a competir en esa posición y me gusta. En todos los equipos por los que pasé he ido aprendiendo".

El futbolista sudamericano avisaba a la Cultural de lo difícil que le supondrá arrancar algún punto el sábado con la afición a favor y la moral alta: "Al margen de los aficionados, nosotros somos los que estamos en el campo y hay que responder. Si la Cultural quiere ganar deberá sudar sangre. Desde el inicio pondremos todo para sacar un buen resultado".

Del equipo entrenado por Rubén de la Barrera destaca su juego por bandas, que asegura pudo analizar con detenimiento al estar en el banquillo en la ida: "En la primera vuelta me tocó ser suplente y me gustó su forma de entrar por bandas. Son peligrosos".

El lateral, cedido por el Watford de la Premier inglesa, tiene claro que Lucas no se casa con nadie y para jugar con él hay que mantener el nivel o ganarlo en los entrenamientos: "Lucas Alcaraz es el que manda y todos estamos listos para competir. Quien juega debe hacerlo bien para quedarse y el de fuera apretar más. Ya si quiere hacer un cambio dependerá de él".

La mejoría experimentada por el equipo desde la llegada del granadino se palpó en Sevilla, pero hay que seguir: "En Segunda no hay rivales fáciles y si ganamos 0-3 fue porque hicimos un gran trabajo. Jugamos bien con balón, cansamos al rival... Se está mejorando en muchos sentidos".