Piero Molducci avisa sobre el MVP Putini

Claro que fue cocinero antes que fraile, siendo un buen jugador que incluso llegó a compaginar, aunque poco tiempo, la doble faceta de seguir en pista y entrenar. En la cabeza de Piero Molducci el voleibol gira sin parar, como debe ser para que el equipo fluya, como debe ser para erigirse en un buen colocador.Él lo fue en su momento, y por eso sabe valorarlo de un modo especial y reconocer cuándo hay ese toque que marca la diferencia. Le ha pasado en el análisis de su próximo rival, uno de mucha entidad como Ushuaïa Ibiza Voley, del que hay poca base sobre la que planificar: “Han cambiado prácticamente todo, aparte del íbero –Víctor Sánchez- es un equipo nuevo que está jugando bastante bien; es buen equipo”.

Llegados a este punto, el quid de la cuestión está en el segundo toque: “Tiene un colocador brasileño muy bueno –Pedro Luiz Putini-, y luego tiene a Sugrañes por el centro, en realidad dos buenos centrales –sumando a Ángel Daniel Jiménez-, en cuatro tiene a Arabisen Rodríguez –ex de Unicaja la pasada temporada- y a Del Carmen, que jugaba en Sevilla el año anterior, el opuesto es un chico joven de Canarias que jugaba poco pero que lo está haciendo muy bien –Luca Biliato-… en definitiva es un equipo que juega muy bien porque con ese colocador tiene un juego bastante variado”. Las posibilidades que ofrece este ‘director de orquesta’ son muchas y por eso es difícil preparar un partido ante los de De Stefano.

Es cierto, y a Molducci no se le olvida resaltarlo, que “muchas veces el colocador depende también de cómo es la recepción”, aunque en el caso concreto de Putini es de los que ‘mejoran’ tanto lo que le llega como lo que viene después, facilitando el ataque en las mejores condiciones: “Este es bueno ,porque hace que su equipo juegue bien”. Eso sí, al hacer la mención de la recepción, tiene buenas palabras para un jugador que estuvo bajo sus órdenes y del que no le sorprende el buen rendimiento: “Arabisen Rodríguez está jugando bastante bien, a un nivel más alto porque está jugando, ya que siempre se tiene un nivel mejor cuando se juega que cuando no se juega”. En Unicaja ocupaba otro papel diferente.

En ese sentido, el italiano destaca la profesionalidad del canario: “Aquí siempre se ha entrenado bien el año pasado, y ahora en Ibiza, que está jugando, tiene más ganas y más actitud, siendo lo normal porque un jugador lo que quiere es jugar”. Visto cómo es Ibiza y la propuesta de voleibol completa que realiza, en lo que se fija es de puertas para adentro, desvelando que ha sido “una semana normal”. Con ello lo que quiere decir es que no hay ausencias, y por lo tanto el trabajo ha sido bueno: “Hasta el momento estamos bien, estamos entrando todos y espero que lleguemos al final con todos”. Sí es cierto que será algo distinta, puesto que el viaje en avión a Ibiza se hace desde Málaga y no se ejercita el equipo el viernes”.

El tiempo disponible sí se está utilizando de un modo muy provechoso, sobre todo al comparar lo que se vivió la semana anterior, previa a la visita de Vecindario ACE Gran Canaria: “Cuando un equipo los tiene a todos es mejor por motivos muy obvios, ya que hay más ganas, mas competitividad en el entrenamiento… cuando falta uno o faltan dos, que se tiene que trabajar con ocho o nueve, es difícil porque no puedes hacer juego, sino solo fundamentos individuales, y el jugador se cansa de hacer todo el día fundamentos individuales”. En esa línea, para lo que se avecina, partidos complicados, solo pide eso: “Esperemos que tengamos a todos los jugadores, que no haya lesiones”. El italiano quiere su arsenal disponible.

Y es que vienen las citas de Ibiza, Palma y Teruel seguidas, con el siempre difícil Textil Santanderina en medio, en el momento culminante de la primera vuelta de la fase regular, la que decidirá el pase a Copa del Rey y la distribución de los cruces en el Torneo del KO. A Piero Molducci no le caben las dudas: “Si estamos todos, jugamos siempre para ganar, y miramos qué pasa”. Eso se verá conforme se vaya acercando el cada una de las citas, pero la primera ya está ahí y no pierde para nada la perspectiva. Respecto a Es Viver, a él le gusta: “Solo le veo extraño que tiene una luz un poco rara, pero el pabellón es normal, no es grande, es bastante pequeño, siempre hemos jugado en él y nunca hemos tenido problemas”.

Ya respecto a lo que está sucediendo en las jornadas que van de Superliga, se ve el acierto en el análisis previo sobre los rivales que tuvo primero Unicaja Almería y de los que hizo advertencia: “Mediterráneo es un buen equipo, Melilla también es un buen equipo, L’Illa Grau es un poco menos, pienso, pero el nivel es más o menos lo que dijimos nosotros”. Caben sorpresas: “Pensaba que Ibiza no ganaba a Soria, pero en Soria faltaba el opuesto y así es más difícil, como nos ha pasado a nosotros aquí”. Se ganó, pero no le vale: “Si juegas bien es más fácil ganar, pero tú juegas bien si te entrenas bien y si todo funciona, si falla uno o falla el otro, no funciona nada, y eso fue lo que nos sucedió”