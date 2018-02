Piero Molducci reivindica a Unicaja antes de visitar Palma

“Depende, la verdad está siempre en el medio, y hay veces que el nivel es el que se dio con el doble 25-12 y veces que el nivel es peor”. No es de lanzar campanas al vuelo, y ni mucho menos de vender humo, por lo que tiene mucho valor cuando lanza un mensaje en positivo: “Si nosotros jugamos como lo hicimos en esos tres sets contra Ibiza, somos un equipo muy fuerte”. Pero es Piero Molducci, exigente y realista, para automáticamente matizar: “Sin embargo, si nosotros jugamos como los dos primeros, somos un equipo débil”. Por eso “la verdad está en el medio”, si bien hay reivindicación: “No tengo miedo de ningún rival, yo no pienso que Teruel o Palma son mejores que nosotros, pienso que hay partidos y partidos”.

En ese sentido, “depende de cómo se juega el encuentro importante, contra Teruel o contra Palma”, pero Unicaja Almería tiene un muy buen arsenal que lo hace un rival temible: “Yo veo el entrenamiento y tenemos un buen equipo”. Dicho en italo-español, “cada partido tiene la ‘sua’ historia”, lo que se dejó claro ante los pitiusos: “Depende del rival, porque Ibiza bajó un poco y nosotros subimos, y depende de nosotros, que cometimos menos errores y sacamos mejor”. Pero eso ya es parte del pasado y mejor mira al futuro cercano ante Palma, que lleva una curiosidad: “Es posible que se repita la semana siguiente, con el mismo equipo jugar dos semanas consecutivas, porque el sorteo de la Copa es lo que es y nos toca”.

Para que eso sea posible incluye el “si pasamos” porque se gane al Barcelona, del que piensa que no se está dejando ir con una preparación especial del cuarto de final copero tras perder contra Mediterráneo. De hecho, siempre ha dicho que los castellonenses son buenos: “Barça ha cambiado un poco el equipo, ha puesto al opuesto en cuatro y está pagando el cambio, y Mediterráneo cuando juega, juega bien, contra nosotros lo hizo, es un buen equipo, tiene un opuesto joven fuerte, venezolano, dos buenos receptores… es un buen equipo”. Para “levantar la Copa, no se sabe, hay que empezarla y ganar tres partidos, cada uno tendrá su historia, hay que ganar a Barcelona primero, y después semifinales y final”.

Lo que sí tiene claro el italiano es que Unicaja Almería va a Soria “lo mejor que se puede”, aunque, en su línea, matiza con una evidencia: “Si el adversario es mejor, se pierde, si es peor, ganamos”. De lo que no le cabe duda es de que el sitio es un gran referente y un lugar que le da un mejor regusto al torneo del KO: “Soria tiene una historia buena en el voleibol español, lo único que no me gusta es el clima, porque tiene mucho frío –entre bromas-, pero tiene una historia buena, un buen equipo, un gran pabellón y una gran afición, y es mejor jugar donde haya una historia del voleibol que en un sitio donde nadie conoce nada”. Eso será la próxima semana, así que lo que toca es la inminente visita a Palma de la Superliga.

Molducci viajará confiado: “Vamos bastante bien porque estamos recuperando a Borja, Almansa ‘piano piano’ también está recuperando, Israel poquito a poco está recuperando… y en Palma falta Víctor Viciana, que es un colocador muy bueno, y han fichado a un brasileño –Ricardo Perini- que no sé si jugará contra nosotros o no, todavía no se sabe”. Piero advierte: “Es un partido importante, como siempre, y vamos a Palma para ganar el partido, como siempre”. El equipo va descargado: “Esta semana, además de que entrenamos un día menos por el viaje, estamos descargando un poco el trabajo físico y hay más velocidad y menos fuerza, por lo normal que siempre se hace cuando hay partido importante o la Copa del Rey”.

Tanto en un encuentro como en la cita copera, echará de menos a Víctor Viciana, al que lanza un mensaje de ánimo: “Aparte de ser un buen jugador, es un amigo, porque yo lo entrené cuando tenía 20 años y cuando tenía 30; lo siento mucho, porque cuando un jugador no puede jugar por problema físico no me gusta; ha tenido en Francia problemas en la rodilla, el año pasado no, este año otra vez sí, pienso que ahora podría tener una operación, no lo sé, han fichado y pienso que este año Víctor ya no juega, así que le mando mi aliento”. Por su parte, sufre una baja muy importante desde la temporada pasada, la se Israel Rodríguez, que al cien por cien podría decidir títulos, pero cuenta con “un banquillo bastante largo”.