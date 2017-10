A Piero le gusta el sabor del clásico en Soria

Se aproxima un choque con la vitola del gran clásico histórico del voleibol nacional, y como tal hay que plantearlo y disfrutarlo. Así lo tiene de claro un Piero Molducci que disfruta de ese momento, como buen amante de este deporte que es: "Estamos acostumbrados al 'Camino Soria', vamos muchas veces allí y hay caminos peores, con más distancia, como Barcelona, Tarragona, Santander… así que el viaje no es un problema porque además estamos muy acostumbrados al hotel, al pabellón… son muchos años que vamos a Soria y no hay problema".

Y no es que Unicaja Almería juegue como 'local' en Los Pajaritos, por mucho que le guste la cita al italiano, sabiendo además que la afición local aprieta mucho: "Se enfada demasiado muchas veces con el árbitro, o con uno o con otro, porque el problema que yo creo que hay es que Soria ha tenido siempre un equipo bueno y en los últimos años lo tiene normal, y la gente está acostumbrada a lo bueno, a que se gane, por lo que no soporta que su equipo pierda". Es "un buen pabellón", con aficionados muy metidos en cada partido, pero sobre todo ojo con el plantel de los celestes para esta campaña: "Por el título es difícil pero es buen equipo, que tiene una dinámica buena, y no sé qué puede pasar al final de la temporada".

El análisis pormenorizado que de cada rival hace Molducci es el siguiente: "Tiene buena recepción, un bloqueo regular… en su casa siempre es muy difícil ". Por ello, la cita está marcada en rojo en el calendario de Unicaja: "Miramos cómo jugamos nosotros allí, así que es un partido importante para saber cómo somos nosotros realmente". El inicio de los sorianos está siendo bueno, con una primera derrota en Teruel por 3-1 y dos victorias ante Tarragona por 3-0, primer encuentro como local para ellos, y frente a uno de los que ya se han medido a los ahorradores también, como es Mediterráneo en Castellón, por 1-3.