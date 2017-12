Piero le pide al 2018 tener a todos en forma

Es el primero en llegar al pabellón incluso en la última semana antes de conceder y concederse unas merecidas vacaciones. En los próximos días se mantendrá el ritmo en la medida de las posibilidades, ya que la mente necesita respiro, aunque no es su caso: "En los días de fiesta habitualmente me aburro". Vive en clave de voleibol y ni siquiera en el parón navideño es capaz de desconectar del todo, pese a que lo intentará. En su afán por tener todo medido, llega "como mínimo media hora antes del entrenamiento" y ultima los detalles de la sesión que ya lleva muy pensada con antelación: "Miro lo que vamos a hacer y muchas cosas más". Así es un Piero Molducci que concede mucha importancia a la calidad del trabajo.

Por eso tiene muy claro su deseo para el año entrante: "Le falta todavía al equipo porque hemos entrenado con 12 jugadores solo dos semanas, y en este deporte es muy importante tener un mínimo de 12 o 14; hay semanas que se ha entrenado en ocho o nueve, así que en 2018 pido tener 12 siempre, porque se entena mejor, y si te entrenas bien, el resultado es bueno".

Hay un equipo con dos colocadores y dos líberos, un cambio solo por cuatro"

Por lo demás, su balance es "normal" visto lo visto: "No me ha gustado mucho que siempre falta algún jugador; Israel lo esperábamos y ahora está otra vez parado un poco, falta un segundo opuesto, que no tenemos; hay un equipo con dos líberos y dos colocadores, un cambio solo por cuatro, aparte de los centrales". La suerte no ha acompañado con las lesiones.

Es algo que, por ahora, se repite respecto a la temporada pasada, ya que debe hacer balance del año completo y no solo de la primera vuelta del campeonato: "El mismo problema, con un opuesto que además en los momentos importantes jugó peor que en todo el año, y la lesión de Israel penalizó mucho al equipo; hemos ganado mucho pero no las cosas importantes, y perdimos con Palma, que era un equipo mucho mejor que nosotros".