Piero prepara rotaciones para los últimos partidos

Gesto ya conocido, de esos que indican que la mente está en funcionamiento en medio del diseño de un plan, Piero Molducci baraja un taco de 13 cartas para la mano final de la Superliga. Los entrenamientos de Unicaja Almería están siendo, y seguirán así hasta el término de la temporada, en clara progresión, con un plantel que pide paso y minutos sobre la pista. La típica expresión de ‘bendito problema’ de un entrenador que tiene mucho y bueno donde elegir se aplica al italiano, que lo reconoce: “Tenemos una plantilla larga en la que puede jugar el uno o el otro sin problemas”. Tras el azote de las lesiones, el deseo de que se haya acabado del todo: “Este año ya hemos tenido bastante”.

Molducci, en la semana previa de una cita señalada, ha podido desarrollar todo lo que ha estimado oportuno para lograr la victoria: “Por el momento no ha habido problemas, estamos entrenando todos, no hay lesiones y esperamos que no haya más, así que lo nos hemos dedicado al a plantear el partido y también a plantear el final de la liga, y después miraremos el play off”. Pero a esa normalidad en la estructura del trabajo, “entrenando como siempre”, el transalpino sí admite que se trata de “un partido importante, un partido difícil, porque ahora Teruel está jugando muy bien, nos ha ganado a nosotros y a Palma”. De todos modos insiste: “Semana como siempre, porque da lo mismo Teruel u otro equipo en nuestra preparación”.

Eso va a colación de que su principal criterio, aunque estudia al rival, es el propio Unicaja Almería primero: “Miro a mi equipo, no miro a los demás, solo cuando hay que jugar contra ellos”. A su juicio, y siempre lo ha creído así, la clasificación es al final justa con los méritos de cada uno: “No miro nada sobre cómo puede acabar la fase regular, porque pienso que cuando acaba el año el mejor es el primero, el segundo es segundo y el tercero es tercero”. Lo que sí está muy abierto, y es el elemento a tener en cuenta para la dificultad de los cruces, “lucha por la última plaza de play off, que son tres equipos ahí metidos”. En ello tendrá parte Unicaja al tener que visitar a uno de ellos, el FC Barcelona.

Molducci establece los grados: “Faltan tres partidos, el de Teruel, que es el más difícil, después Barcelona, que no es un partido fácil ni mucho menos, y acabamos con Tarragona”. En cuanto a los rivales directos y la dificultad que se encontrarán en las tres últimas semanas, “Teruel solo a nosotros, creo, Palma tiene a Soria el último, así que depende mucho de nosotros, pero también de los otros, imposible saber cómo se jugarán los play off”. Si los ahorradores ganan en Los Planos, se pone en bandeja a Palma ser otra vez líder, y quedaría casi decidido un cruce de semis entre turolenses y almerienses. Ni se piensa, pesando, eso sí, la derrota en la final de la Copa del Rey por la motivación extra que supone.

Piero comprende esas ganas de resarcirse que en vísperas de la visita a Aragón tienen sus hombres: “Es normal que cuando tú juegas con Teruel, que es equipo más fuerte, tengas más ganas que contra otro de nivel normal, y después, se ha perdido la Copa, así que mucho más”. Eso da un matiz al reencuentro entre ambos: “Siempre se juega por ganar; cuando tú has perdido una vez, piensas que en la segunda se puede ganar; Teruel contra nosotros en la Copa jugó un partido espectacular, porque nosotros no jugamos mal; de hecho, mirando la estadística jugamos mejor que contra Palma, y eso que ganamos 3-0; atacando mejor con Teruel, el bloqueo y la defensa fue la llave del partido, saque-bloqueo-defensa”.

Ahora la historia puede tener un final muy diferente, y para ello se están dando los ajustes necesarios con una serie de armas que facilitan distintas posibilidades: “Tenemos segundo opuesto y por eso hay más opciones que antes no teníamos, y también está Israel Rodríguez, que ha comenzado a jugar, ha jugado medio set en el último partido, pero en el entrenamiento está casi normalmente; no del todo, ya que le falta el saque que tenía antes”. Puede presumir de plantilla, pero recuerda que Teuel también tiene un banquillo bueno bueno –reiterativo-, una plantilla muy larga”. Sobre Israel ha abundado: “Al 100% no lo sé si estará en el play off, porque cuando uno está un año sin entrenar, no es fácil ponerse a jugar”.