Piero quiere seguir en la misma línea

El transalpino ha comenzado 2018 siendo una fiel versión de si mismo y con la mirada intacta depositada en el buen voleibol, el que le cautiva y le hace encontrarse en una permanente búsqueda. Ha pasado cinco días en Italia que le han servido para alejarse física, que no mentalmente, de su equipo. De pocas palabras, como siempre, las que se pone en boca llegan desde lo más profundo, siendo incapaz de no ser sincero. "¿Qué pasa en España con la Copa del Rey, no solo en vóley sino en todos los deportes, que gusta tanto?".

Si los compara, Piero habla de "un medio título y un título entero", sin el ánimo de menoscabar la importancia del Torneo del KO pero sí dejando clara su preferencia al final del curso. Para ello se trabaja, y se trabaja bien además, tras una mínima pausa: "Solo he desconectado un poco los cinco días en Italia, pero no he dejado de ver partidos en la tele, como siempre". Ante la cuestión de trabajo o placer, la respuesta es "placer", aprovechando el alto nivel voleibolístico en su país y que no se para, además: "Allí se juega siempre, se juega el día 1, el 2, el 30, se juega el 25…, es como el fútbol en Inglaterra, que cuando es fiesta, se juega más". Lo que ve, le motiva para continuar, cincel en mano, esculpiendo su proyecto.

Una de sus palabras más pronunciadas es "normal", y tiene el significado de "bien" en la mayor parte de ocasiones, como en su valoración de la vuelta a los entrenos: "Los chicos han regresado normal, no es la primera vez que les damos vacaciones en la Navidad, una semana; la gente vuelve bien porque está descansada física y mentalmente, empezamos otra vez porque ahora tenemos ya la segunda vuelta, miramos el partido del sábado; hemos entrenado bastante, desde el día 28 hasta ahora". Enrique de Haro, el gran preparador físico de los ahorradores, evaluó con la segunda prueba de salto a los jugadores el miércoles por la tarde, y hubo charla entre Piero y él, pero por el momento no se inicia el plan especial copero.

El italiano no mezcla competiciones por el momento: "No trabajamos la Copa del Rey por ahora porque no se puede hacer, lo haremos los últimos quince días y lo que entrenamos ahora es lo normal de partido cada fin de semana, porque lo más importante siempre es el título de liga".