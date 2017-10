Piero ve peligro en Castellón

Lo de Molducci llega bastante más allá de la simple mirada y se va demostrando temporada tras temporada. El sistema del técnico italiano ha funcionado, "miro las características y después decido cómo puede jugar uno u otro", asegura antes de centrarse en su próximo rival, un Mediterráneo complicado: "Es un equipo que ha ganado a Tarragona 0-3, tiene a Andy Rojas, que ha jugado también aquí, otro cuatro que es un buen jugador (Villasmil), el colocador del año pasado (Manuel Navarta)… Un equipo bastante peligroso que en su casa normalmente juega mejor que fuera". En referencia a su casa, es contundente el italiano sobre el Pablo Herrera: "No es un pabellón, no se sabe que es, es una nave pequeña, cerca de la playa, en invierno hace muchísimo frío, ahora pienso que no, tiene poca luz, y rara…".

El técnico ahorrador advierte de que "no es fácil jugar en ese pabellón, tiene un suelo de goma, faltan 3 o 4 luces y no las cambian… no sé cómo los dejan jugar allí". Ante esto, y ante la calidad de los jugadores adversarios, la directriz es la de no bajar de la máxima marcha: "Nosotros siempre tenemos que mantener toda la concentración, estar así durante todo el partido, como siempre". Analizados los detalles de Mediterráneo, las claves las tiene claras: "Miramos este equipo cómo juega, y juega muchísimo sobre Andy Rojas, que es el mejor jugador que tienen, el opuesto (Sergio Marco) no ataca mucho, al centro la distribución es regular, con 13 puntos de Víctor Méndez, el colocador no es malo…".

Avisa de que "es un equipo que recibe bien y que siempre es peligroso en su casa". No se espera un fin de semana plácido: "Hay que jugar siempre al máximo, porque si nosotros jugamos al máximo tenemos un equipo mucho mejor que Mediterráneo, pero si bajamos a un 70 u 80 por ciento el equipo se igualará mucho". Vale como referencia el choque disputado frente a CV Melilla, pero no del todo: "El debut fue con bastante buenas sensaciones contra un equipo que pienso que es bueno este año, jugamos muy bien los finales de set, que es importante que cuando se llega al punto 18 o 20 se juegue así, sin cometer errores, pero un partido no hace la historia y hay que mirar un poco más".

Lo que sí se vio es que sobre pista tenía muchos galones con sus tres capitanes siendo determinantes: "Son tres jugadores que llevan toda la vida aquí, yo los conozco bien y ellos me conocen a mí, son el alma de este equipo, porque otros jugadores cambian y ellos siempre están aquí, saben cómo es el trabajo y es una cosa importante". Jorge Almansa, Borja Ruiz y Mario Ferrera son un triángulo que va a dar alegrías a los amantes de Unicaja Almería.