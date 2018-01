Pino llega muy motivado

En la mañana de ayer, el presidente del Club Deportivo El Ejido, Pierre Mevy Azaria, presentó de forma oficial al nuevo delantero que se ha comprometido con la entidad celeste hasta el 30 de junio del 2.020. El máximo dirigente ejidense le daba la bienvenida a Antonio Pino con estas primeras palabras, "estamos todos muy contentos con la presentación de Pino, porque hace mucho tiempo que lo estamos observando y estamos en contactos con él. Tenemos mucha ilusión, porque es un trabajo que viene realizando la secretaría técnica y la dirección deportiva. Sabemos que tienes la cualidades futbolísticas y humanas para adaptarte al grupo, y te deseamos lo mejor porque creemos mucho en ti y te ayudaremos en todo lo que necesites".

Por su parte, el atacante cordobés Antonio Manuel Pino López agradeció, "al cuerpo técnico, a la dirección deportiva y a presidente Pierre todo lo que han intentado por mí para que yo esté aquí. Yo quería venir, aporté mi granito de arena también. Vengo con muchas ganas, ilusión y objetivos nuevos y vengo a hacer cosas importantes por este club. Me he encontrado un equipo muy humano, me han hecho sentirme uno más". Comentó también que el CD El Ejido desde el verano se viene interesado por él, "renové allí con otras condiciones para poder salir, acordamos otra cláusula y desde entonces me han seguido de cerca viéndome en algunos partidos. Para mi es un reto estar aquí, porque vengo a crecer como jugador y tengo mucha ilusión para lograr cosas importantes en este club".

Igualmente el presidente quiso aclarar la apuesta económica que realizó la entidad celeste para pagar la cláusula de rescisión del contrato con el Guijuelo. "No tenemos nada que esconder, y no se ajustan algunas informaciones a la realidad. Se pagaron unos 13.500 euros de cláusula, de los cuales el 50% los ha pagado el jugador Antonio Pino. En consecuencia, nada de 30.000 euros, es incierto. Por tanto al CD El Ejido le ha costado unos 6.700 euros. Son para nosotros unas cantidades que se adaptan a nuestras posibilidades".