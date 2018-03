Un Poli contundente

Emocionado, dedicando a su familia no el partido 200 como entrenador del Poli Almería sino los 199 restantes también, Jorge Garcés no dudó en reconocer al término del partido que "al principio de temporada estas cuentas no se hacían". Una vez que se está aquí, los rojiblancos de pantalón azul piensan darlo todo para un histórico ascenso a Tercera. En el Tito Pedro mandó la estrategia y la dinamita al contragolpe para doblegar por 0-4 a un Pavía con la permanencia en juego.

Dos objetivos bien distintos se cruzaban en el feudo de los arlequinados en un derbi de Almería capital que resultaba eso, capital, para ambos. Muy pronto abrió el 'melón' el Poli en una falta lateral que Garrincha introdujo en propia puerta en medio del lío dentro del área. El 0-1 llegó a los 6 minutos de juego, y al poco se vio ampliado en otra jugada de pizarra de los visitantes, un saque de esquina que enchufó a la red de un certero testarazo el central Josema. Domingo Aiz, el técnico del Pavía, lamentó que se entrase tan tarde en el partido y con el marcador muy adverso, lo que cambió el desarrollo posterior. Los locales no tuvieron otra opción que irse arriba para buscar recortar e igualar el electrónico, pero pese a que se puso todo lo que se tenía, no se logró inquietar el mando de un Poli que mediada la segunda sentenció.

Fue con una subida de Suanes y centro que remató Ruzzo a las mallas. Con los tres puntos en el bolsillo, el Poli redondeó su póker con un mano a mano que resolvió Carlos Montellano ante la salida del buen meta Andrés. Era ya el minuto 86 y las opciones de ser nacional quedaban intactas para el Poli Almería.