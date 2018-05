-sorprende mucho la decisión del club de no renovarle.

-A mí también. Me llamó al presidente y me dijo que quiere cambiar, aunque no entiendo bien por qué, puesto que hemos cumplido con los objetivos de llegar a la final. No se puede ganar siempre.

-¿Qué motivos le han dado?

-No los sé, hemos hecho un trabajo excepcional. Cuando llegué aquí, había un ambiente deprimido. Empezamos a trabajar duro, a ganar nuevamente títulos y posiblemente hemos ganado demasiado y la gente esperaba ganar siempre. Milagros no se pueden pedir siempre, llegan cuando llegan.

-¿Había plantilla para hacer algo más ante Teruel?

-Si hubiésemo jugado todos, yo pienso que sí, aunque Teruel es más fuerte que nosotros, sobre todo desde que fichó a Andrés Villena. Jugamos una semifinal muy buena, con Israel Rodríguez siendo el mejor del equipo. Pero en la final no pudo ayudarnos ni él ni Castellano, por lesiones. Así, era difícil hacer algo más.

-Deportivamente, poco se le puede criticar al equipo.

-Yo a mis jugadores no puedo criticarles nada, han trabajado duro y han entrenado muy bien. Al entrenador siempre se le puede decir algo, todos nos creemos entrenadores y decimos que tiene que jugar uno o tiene que jugar otro. Yo he jugado con los mejores jugadores que he tenido en cada momento.

-¿Está decepcionado con el club por salir de esta forma?

-Las maneras no me han gustado, tan sólo me dijeron que habían decidido esto y ni gracias ni nada. No sé por qué. Nunca he tenido problemas con el club, cuando faltaba dinero, siempre esperaba sin problemas e incluso he puesto dinero para fichar a jugadores.

-Es complicado empezar cada temporada con una plantilla nueva.

-Los mejores siempre se nos iban porque cobraban más dinero en otros equipos. Cada año había que empezar de cero, es una constante desde que yo estoy aquí.

-¿Cuál es el futuro de Piero?

-No tengo ni idea, sólo han pasado dos días. Si encuentro un proyecto que me gusta, seguiré en el voleibol. Antes del dinero, me interesan más otras cosas. Volví a Almería porque me gustaba la ciudad, el equipo y la gente de aquí. Pensaba que venía aquí a ayudar y se ve que al final he sido un problema.

-Piero está muy vinculado a la ciudad de Almería.

-La semana que viene me voy a Italia, como he hecho cada año. Tengo aquí negocios, cuando haya que hacer algo, vendré a Almería a trabajar.

-¿Se han cerrado las puertas de Unicaja para usted?

-Yo no, Unicaja me las ha cerrado. No llegamos ni a hablar, me dijeron que la directiva había decidido no renovar y ya está.

-Supongo que agradecido a la afición.

-Mucho, mucho. Vine a Almería por poco dinero, porque cobraba mucho más donde estaba antes, y vine aquí por lo mucho que me gusta esta ciudad. Uno de los años que ganamos la liga, me llamó el Fenerbahçe y me ofreció diez veces lo que aquí, pero yo había dado mi palabra al Unicaja y no le iba a fallar.