Presión para Cuevas, Garrucha y La Cañada

Después de sufrir derrota en la primera jornada de la liguilla de ascenso a la División de Honor Andaluza, Cuevas, Garrucha y La Cañada buscarán hoy su primer triunfo de la Segunda Fase de la competición para no perder de a Vera, Huércal y Plus Ultra, los otros tres candidatos a dar el salto de categoría que no fallaron la pasada jornada. Los cuevanos reciben a los veratenses, mientras que garrucheros y cañaeros se enfrentarán entre sí, dejando como cierre del domingo un interesante Huércal-Plus Ultra.