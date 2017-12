Primer capítulo de la segunda vuelta para URA

El tiempo pasa y con él las oportunidades, ya sean perdidas o aprovechadas, puesto que se ha consumido la mitad de la temporada del primer equipo en la segunda máxima categoría del rugby español. Casi todas han sido lo primero, perdidas, con la única aprovechada de dos puntos bonus en la visita de uno de los ‘ogros’ del grupo C de División de Honor, el Liceo Francés. La ganancia se pensó incluso mayor por las sensaciones transmitidas, pero el fracaso ante el Universidad de Granada esfumó esa plusvalía. Más de lo mismo sucedió ante el más ‘ogro’ por ahora, el CRC Pozuelo, líder con 50 puntos, pero se quiere que no sea así en la visita al segundo ‘ogro’ en discordia, el Ciencias de Sevilla que también tiene, como Canoe, diez victorias, una derrota y un punto menos.

El comienzo de la segunda vuelta se produce con la “imperiosa necesidad de puntuar o de al menos hacer algo positivo, y con el deseo de todos de que llegue ya la Navidad y poder descansar y poder evaluar la situación para tomar las decisiones más adecuadas”. Así lo ha comentado en las horas previas al viaje, que se hará el mismo domingo muy temprano, el director deportivo de Unión Rugby Almería, Pablo Jiménez. En su habitual análisis del rival, Jiménez no ha escatimado elogios hacia la potente escuadra sevillana, en la que milita el almeriense Dani Pizarro como apertura: “Cajasol es un equipo muy potente en todas sus líneas, con unas estáticas fuertes y una tres cuartos muy rápida, además de con mucho ‘fondo de armario’”.

Se refiere el director deportivo unionista a lo que desde URA precisamente se pretende con la labor de cantera que tiene emprendida: “Cuenta con categorías inferiores excelentes, lo que después desemboca en una utilización estratégica del campo magnífica”. Algo muy importante para su buena marcha es que “no suele cometer errores en ninguna zona del terreno de juego, pierde muy pocos balones, presta mucha atención a la posesión…”. Por el contrario, y por sacar

punta a los puntos débiles: “no son muy rápidos jugando, son más clásicos, no abusan del pase de continuidad como por ejemplo sí hace CRC, si bien esto no quiere decir que sean menos peligrosos, sino que quiere decir que es un equipo al que si defiendes fuerte es menos imprevisible”.

Desde el punto de vista táctico habrá que manejar la situación de que “se van a tener menos balones recuperados para poder atacar”. Con Ciencias tras haber descendido, en su reentrada en División de Honor B tras el ascenso de dos años atrás, comenzó el suplicio que está siendo esta temporada para Unión Rugby Almería, ya que se pensaba que se podía plantar más cara al gigante en el regreso del derbi. El marcador fue de 0-68, lo que se vio aliviado al saber que de todos modos no era la ‘guerra’ particular de los cruzados. El problema fue que ese marcador tan abultado se vio seguido de otro aún más duro ante el Arquitectura, 82-0, la mayor derrota de la historia del club. No se fue capaz de hacer ni un solo punto hasta la tercera jornada, 5-45 frente a Industriales.

Por su parte, Ciencias de Sevilla va con paso muy firme y solo le separa de la cabeza de la tabla un punto bonus ofensivo menos que el CRC, con el que sí que perdió en el duelo directo de la jornada 5 por un discutido 36-30. Cada fin de semana es una batalla distinta, pero si todo marcha como ha venido siendo hasta ahora, la jornada 16 deparará una vibrante pelea por le hegemonía del grupo entre ambas formaciones. Eso será con el debido permiso de Liceo Francés, con el que los sevillanos se miden, también en casa, en la jornada 14, quedando en medio su visita a Universidad de Granada. Y es que, estando las cuentas como están, todo interesa a URA, puesto que un ascenso desde este grupo C, o dos, ‘liberarían espacio’ y la permanencia sería menos cara.