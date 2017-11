Profesor y técnico en Shaanxi

Cuando entrenaba en la cantera de la Unión Deportiva Almería, Aguadulce y Pavía, Francisco José no paraba de viajar por toda la provincia. Se la recorría de cabo a rabo con sus niños, soñando algún día con visitar los mejores campos en algún Campeonato de Andalucía y, quién sabía, si también de España. Lo que no podía ni imaginar, sobre todo para él que es un amante de la cultura oriental, es que un proyecto conjunto de LaLiga con el Ministerio de Educación de China lo iba a llevar a tierras asiáticas.

Su cometido es entrenar al equipo del colegio DuQiao High School, donde imparte clases de Educación Física orientadas al futbol. Precisamente se trata de uno de los institutos de la ciudad de Shaanxi con mayor tradicion futbolera. Así, es maestro en doble sentido: en el pedagógico y en el balompédico.

"Nuestra temporada marcha muy bien, los chavales del equipo del cole han respondido a la perfeccion a la metodología, por lo que han hecho grandes progresos. Hemos jugado dos torneos y ambos los hemos ganado, demostrando sobre el campo, con buen juego, todo el esfuerzo y lo adquirido en los entrenamientos", asegura, gracias al wifi de un restaurante, Francisco José, con siete horas de diferencia con respecto a España.

En Shaanxi, justo en el centro de la República Popular China, se encuentra con su mujer, totalmente adaptado a la cultura, aunque siempre se echa de menos España. "Siempre nos hemos sentido muy atrídos por la cultura de este país, por lo que cuando surgió la oportunidad de venir aquí, no lo pensamos dos veces. Es más, repetimos la experiencia del año pasado en la que ya estuvimos diez meses en la ciudad de Xi'an. Por desgracia, echamos un poco de menos el ambiente de fútbol que se vive en España. En nuestra provincia no hay ningún equipo de la Superliga China, por lo que el futbol profesional no lo tenemos muy cercano".

Su día a día de trabajo es el mejor ejemplo de lo bien integrado que está. "Aquí todo empieza muy temprano, de siete a ocho de la mañana tengo entrenamiento con el equipo, luego clases y a veces entreno en otros colegios. He estado en colegios de Primaria y hasta en Parvularios. De nuevo, de cuatro a seis de la tarde, a entrenar. Nuestro tiempo libre queda repartido entre los estudios del curso de chino y visitar la ciudad y alrededores para conocer todos los rincones", explica el almeriense, que se está divirtiendo de lo lindo con su trabajo: "Cualquier cosa que haces es una gran experiencia: quieren hacerse fotos contigo en cualquier sitio al que vayas, pides a ciegas en un restaurante porque no hay fotos en la carta y no sabes lo que es, el tráfico es una locura, coger un autobús una aventura...".