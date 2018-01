"Puertas, Capel y Nino son difíciles e improbables"

Sin mediar requerimiento por parte de la prensa, Miguel Ángel Corona se ponía ayer a disposición de los medios para trasladarle a la aficón rojiblanca las gestiones que la dirección deportiva que comanda viene realizando para intentar reforzar las carencias que presenta el plantel en un complicado mercado invernal para el club debido al estrecho margen disponible para acometer contrataciones al estar sometidos al control financiero impuesto por la LFP.

El talaverano vino a recalcar que los mejores refuerzos pasan por recuperar a los lesionados y admite que con 20 efectivos se puede hacer muy larga la segunda vuelta, por lo que las miradas están puestas en la adquisición de un extremo diestro que cubra la baja de Nauzet, así como un futbolista que sepa moverse entre el centro del campo y el frente del ataque, descartando fichajes en la retaguardia.

-Rebasado el ecuador del mercado invernal, ¿qué ocurre para que aún no haya refuerzos?

-Queremos transmitirles a nuestros aficionados que es un mercado muy peculiar, en el que hay que tener mucho cuidado porque puedes depender de la ansiedad que te genere el último resultado a diferencia de en pretemporada, que tienes esa calma de no haber presión por resultados. Eso te puede hacer cometer errores de hipotecarte económicamente en exceso. Queremos manejar esas variables con el cuidado que precisa sumado a la situación económica que tenemos, que es estrecha. Hay ciertas cosas dentro de esos parámetros que creemos que nos gustan y pueden mejorar al equipo. Las trabajaremos en los días que quedan. Empezamos con 22 futbolistas y tras la baja de Nauzet y la lesión de larga duración de Tino es cierto que se pueden hacer un poco cortos para llegar al final y queremos sumar en número, pero también mejoría. Las lesiones han sido un elemento muy significativo de estos primeros meses, sobre todo la plaga desde finales de octubre con 7 u 8 bajas por semana. No es habitual y hay que poner en valor lo que está haciendo la plantilla con esas dificultades, situándonos 5 puntos por encima de la salvación en un ambiente tranquilo. Eso lo han conseguido los técnicos y los jugadores así como los chicos del filial que nos están ayudando.

-¿En qué le repercute el control financiero a la UD Almería para poder fichar en enero?

- No deja de ser una suma y resta en cuanto al presupuesto que tienes, ingresos, gastos y alguna deuda. En qué medida te puedes hipotecar para el curso que viene, algo que siempre tiene un riesgo y hay que controlarlo. Si hay salidas que liberan un dinero bloqueado, bien por sus salarios o porque haya entrado de un traspaso, se te abren ventanas al entrar un capital del cual no disponías. Puntualizo que en cuanto a ventas no podemos hacer ninguna. El margen para firmar es muy escaso. A veces los salarios los puedes mover en función de objetivos y la Liga puede aceptarlo o no. No me preocupa porque la competición está llena de ejempolos de salarios bajos y rendimientos altos. Lo que nos preocupa es que lo que buscamos encaje en unos parámetros mínimos y tenga esas características que nos faltan.

-¿Qué demarcaciones demanda Lucas Alcaraz para incrementar cualitativa y cuantitativamente el nivel del plantel?

-Es evidente que tenemos un hueco a llenar en la banda derecha y el resto de las opciones que miramos no son defensas, sino jugadores de medio campo hacia adelante. Gente versátil que te pueda jugar en punta y en banda o en la mediapunta y en el doble pivote. Tenemos en cuenta la baja de Tino, pero Joaquín puede hacer de centrocampista. Hay que completar la plantilla por banda derecha porque solo tenemos a un jugador natural que es Álamo.

-¿Desde el club no se contempla ninguna solución imaginativa para capear el control financiero?, ¿se mira también un '9'?

-Es cierto que a nuestros delanteros les gustaría tener mejores cifras, pero tenemos tres y creemos que tienen más nivel del qu hasta ahora han mostrado, pero confiamos en los tres. En esa búsqueda de jugadores quizá venga un banda que pueda jugar de punta o viceversa. Las opciones de este mercado son menores y nuestro presupuesto nos hace estar con más complicaciones para movernos. Juan llega con esa lesión y le cuesta coger el ritmo; Pablo cae en un momento importante de la temporada; Hicham tuvo dos problemas musculares.. No es casualidad que ninguno haya tenido un buen ritmo físico y seguro que de haberlo tenido sus números serían mejores. Ellos lo saben y están poniendo todo de su parte para mejorar sus currículos. El mundo de la publicidad y el márketing siempre está abierto a que hubiera un patrocinador que quisiera aportar un dinero que podríamos usar. En cuanto a la ampliación de capital no me meto porque no tengo ni idea y no sé si se puede o no se puede y si el club está o no en disposición. Una solución imaginativa es un crédito con cargo al presupuesto de la temporada que viene. Es un margen que tampoco va a cambiar en grandes posibilidades.

-¿La reestructuración de los servicios médicos obedece a la plaga de lesiones?

-Hay dos partes diferenciadas. Una es el hecho de que haya lesiones y otra el proceso de recuperación. Diagnóstico y pronóstico. El primero es solucionable desde el punto de vista físico poniendo todo lo que tengamos para reducir las incidencias de lesiones musculares, ya que algunas son fortuitas. Respecto al causa-efecto creo que estamos ante una situación excepcional que se da muy pocas veces y nos ha tocado esta temporada. Los cambios que hemos acometido son porque la situación es excepcional poniendo esfuerzo en mejorar nuestros servicios médicos potenciándolos o poniendo el foco que no hubiera sido necesario en una situación ordinaria. Había que tomar medidas

-¿La dirección deportiva ha tanteado a jugadores de la tierra como Puertas, Capel o Nino?

-Son casos en las tres circunstancias díficiles e improbables. Los hemos escuchado y leído, pero tanto en el de Nino como en el de Antonio [Puertas] se ha escrito más de lo que realmente ha sucedido. Diego [Capel] tiene una situación que es cierto que está sin equipo y es valorable no solo ya para nosotros, sino también para él. Hasta ahí puedo decir. Obviamente los conocemos y hablamos y debatimos acerca de ellos, pero son difíciles.