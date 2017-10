"Punto peleado y luchado"

La primera pregunta a Ramis era obligada y el técnico admitía que ya en el campo pareció que Nauzet no cometía penalti: "La sensación que me da es que no fue y luego me lo constatan. No estamos teniendo suerte y nos está tocando remar contracorriente, con muchas dificultades. Entiendo que es una racha que se acabará y alguna vez nos tocará a nosotros también".

El tarraconense valoraba el esfuerzo de los suyos y pese a volar dos puntos: "Cuando no consigues el objetivo principal, que es ganar el partido, queda cojo algo siempre. Buscamos las consecuencias de por qué no ha sido para intentar corregirlas. Competimos de tú a tú y ya lo hicimos el jueves once contra nueve. Es un equipo que tiene raza y carácter porque muchos jugadores la tienen innata y la contagian al resto. Como base o cimiento es importante. Luego tienen buenas ideas de juego con balón y empujan. El rival era muy bueno y con un banquillo extraordinario. Con un poco de acierto en los últimos metros y suerte el partido era nuestro".

La expulsión de Fidel en el descuento era motivo de lamento: "Sí que me preocupan las expulsiones porque no somos un equipo agresivo, todo lo contrario, a veces les reclamo contundencia en el aspecto individual. Entiendo que es una racha negativa en cuanto a decisiones, pero se acabará. Nos sobrepondremos seguro porque los jugadores que salen aportan y empujan".

Caballero y Verza tuvieron que abandonar el terreno de juego con lesiones de distinta índole, si bien Ramis no pudo concretar el alcance de las mismas: "No sé lo que tiene Caballero, alguna molestia muscular [el argentino se llevó la mano a la zona del adductor], al igual que Verza. Podemos perder dos o tres jugadores, pero recuperamos a dos también y no nos da ningún temor".