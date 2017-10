Ramis: "El Huesca ha sido muy superior"

Luis Miguel Ramis acudió a la rueda de prensa visiblemente enfadado y dijo lo siguiente sobre el partido. "Ha habido un equipo superior al otro y eso enl a categoría penaliza en los 90 minutos. Queda mucho que recorrer todavía. Han sido superiores y han funcionado a otra velocidad. Todo se junta con errores nuestros y suceden estas cosas. Sí que me preocupa el ritmo y la intensidad. Hicimos hincapié porque hubo carencias en León y me dejó en tierra de nadie. Hoy me ha confirmado que esas dudas podían suceder y han sucedido. Lo trabajamos bien y presiento que lo entienden, pero es lo de siempre, hay que llevarlo al partido y no lo han llevado, no hemos sido lo atrevidos que hay que ser para jugar al fútbol, ya que tienen mucho más de lo que han dado, con síntomas de preocupación y miedo pese a estar en una posición buena. No voy a permitir que mi equipo no sea atrevido y que lo importante viene los días de partido. Lo único que queda es seguir insistiendo y darle minutos a gente que nos pueda transmitir esa energía dentro del campo".

Por su parte, el técnico del Huesca, Rubí, hizo este análisis: "Nos ha salido todo muy bien, con concentración y muchas ocasiones. Ganar 0-3 ante un Almería en buen momento de juego y sin perder en casa es bueno, pero nos ha venido todo de cara, sin ninguna circunstancia que nos hiciera tambalear el marcador. Ya sabéis cómo va esto, no hay tiempo ni para saborear esta victoria porque en 72 horas estamos jugando otra vez, la categoría es durísima y muy complicada, hasta que no pase la semana entera no quiero ni mirar la clasificación".