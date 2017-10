Ramis: "Me da la sensación de que no es penalti"

Ramis dijo lo siguiente con respecto al partido. “La sensación que me da es que no fue penalti y luego me lo constatan. No estamos teniendo suerte y nos está tocando remar contracorriente, con muchas dificultades. Entiendo que es una racha que se acabará y alguna vez nos tocará a nosotros también. Cuando no consigues el objetivo principal, que es ganar el partido, queda cojo algo siempre. Buscamos las consecuencias de por qué no ha sido para intentar corregirlas. Competimos de tú a tú y ya lo hicimos el jueves once contra nueve. Es un equipo que tiene raza y carácter porque muchos jugadores la tienen innata y la contagian al resto. Como base o cimiento es importante. Luego tienen buenas ideas de juego con balón y empujan. El rival era muy bueno y con un banquillo extraordinario. Con un poco de acierto en los últimos metros y suerte el partido era nuestro”.

Por su parte, el presidente mostró su descontento con los árbitros. "El objetivo nuestro será ganar algún partido con estos arbitrajes, creo que hemos hecho méritos para ganar hoy [por ayer]. Nos pitan faltas y tarjetas con una facilidad increíble. A Pozo le hacen 15 faltas y lo echan a él a la calle. No es penalti y el árbitro está justo delante y lo ha señalado. No lo entiendo. La elección del arbitraje debería ser por sorteo y no que elijan los que manda, es una barbaridad. Yo creo que al final los que deciden son los clubes grandes y nosotros no tenemos peso, ya vemos que aquí nos envían los anticaseros y fueran los caseros. Hemos querido ganar el partido, ha sido entretenido y ha podido ganar cualquiera”.