Ramis ya empeora a Soriano

Dice el refrán que alguien vendrá que bueno te hará y tras trece jornadas disputadas ya puede afirmarse que Ramis está haciendo bueno a Soriano, algo que sobre el papel parecía imposible. Pero en el fútbol, con su inagotable capacidad de sorpresa, ese adjetivo no existe. La trayectoria del tarraconense esta temporada es casi clónica a la del maño el curso pasado, encerrando una serie de similitudes, pero también de sustanciales diferencias.

En el primer capítulo cabe reseñar que la derrota ante el Cádiz trae como primera consecuencia que Ramis haya igualado la peor racha que afrontó Soriano, con siete partidos sin ganar. En ese tramo, comprendido entre las jornadas 7ª y 13ª, el ex del Castilla solo ha podido sumar 2 puntos de 21 en juego, con un pírrico gol a favor y diez en contra. La mala racha de Soriano acaeció entre las jornadas 4ª y 10ª, sumando un punto más que su sustituto en el banquillo (3 de 21), con 5 goles a favor y 12 en contra.

Ramis no tiene a un Quique González ni a Tino, que cayó en el inicio de la mala racha

Ninguno de los dos fueron destituidos por Alfonso García tras encadenar semejantes números. Corona supo frenarle los pies al máximo accionista en la reunión de urgencia convocada tras caer ante el Cádiz, a la que también asistieron Alfonso García junior y Pepe Bonillo, vicepresidente ejecutivo y vicepresidente económnico, respectivamente.

Los ánimos estaban caldeados, pero el razonamiento de la secretaría técnica tendente a que el equipo estaba muy lastrado por la plaga de lesiones, todas ellas de jugadores determinantes, fue suficiente para rebajar la tensión y ganar al menos otra jornada de margen, el desplazamiento a Albacete, pero ya con el irremediable ultimátum pendiendo sobre la cabeza de Ramis, por mucho que el máximo accionista se esforzase en negar que el tema del banquillo hubiera estado sobre la mesa.

Hace un año el Almería también estaba en descenso, pero entonces era el 19º con 14 puntos y en la actualidad es el 20º con apenas 12, firmando una pírrica media de menos de un punto por partido disputado, que traducido al román paladino significa carne de cañón allá por el mes de junio.

Los parecidos son variados, pero las diferencias también son patentes. En primer lugar Ramis no cuenta con el Quique González de turno, que a estas alturas de la película ya había firmado media docena de goles, suponiendo un reporte de 5 puntos para el equipo. Entre sus dos sustitutos, Caballero y Juan Muñoz, apenas una diana que, eso sí, produjo 3 puntos, gracias al tanto del argentino ante el Nástic.

Siendo pésimas las sensaciones que viene ofreciendo el equipo en las últimas jornadas, al punto de que cada vez es mayor el número de seguidores rojiblancos que deserta del graderío, cabe constatar que el bache de juego y resultados coincide con la baja de Tino Costa. El ex de San Lorenzo participó en el empate frente a la Cultural de la 7ª jornada, pero ya no lo hizo en la derrota por 0-3 ante el Huesca ni en los siguientes descalabros. Muchos esperan su regreso al once como agua de mayo, entre ellos el propio Ramis. Otra cuestión es que un jugador haga un equipo. Mal síntoma, en cualquier caso.