Ramis: "Un partido es pausa y aceleración"

-Sí, sí, sí. Es una posición muy específica y cuando haces una convocatoria en el banquillo no caben todos. Buscas diferentes perfiles que te ayuden a solucionarte problemas de juego. Lo he hablado con él, está preparado para cuando vuelva al once hacerlo bien.

"Nací en Cataluña, soy español y no independentista"

"Soy catalán y tengo a mi familia allí viviendo. Es una situación incómoda e injusta para muchos de allí que tiene que resolver las leyes que tenemos en este país. Yo no muestro confusión ninguna respecto a esto. Nací en Cataluña, me crié allí, soy español y no soy independentista, que vaya por delante. Me parece triste que se haya llegado a esta situación, que debe resolverse en democracia con una votación común y no solo de algunos pocos. Poco más que añadir. Espero que se resuelva, estoy a favor de que todo el mundo dialogue y todo el mundo vote, pero con unas normas y leyes que hay que cumplir. No vale autoproclamar tus propias leyes porque este es un país democrático en el que hemos convivido mucho tiempo y creo que lo justo si quieres cambiar algo es ir a unas elecciones, emitir tu voto y los demás, los que no estén de acuerdo, respetarlo. Espero que se resuelva".