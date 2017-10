Ramis: "Se nos queda coja la finalización"

La lectura de Ramis del partido no difiere en demasía de lo visto en el campo, admitiendo que la calidad del Sporting marcó las diferencias: "El primer gol es un acierto en la definición extraordinario, de los mejores goles que hemos visto en la categoría por la calidad del Sporting. El segundo es un desajuste que nos cuesta gol y cuando son dos, son dos goles", lamentaba.

El tarraconense quiso poner en valor el buen partido de los suyos, con la salvedad de su nula capacidad goleadora: "En la segunda intentamos evitar que el rival buscase pasillos interiores para hacernos daño y creo que lo hemos hecho bien. Encerrar en El Molinón a un equipo no es fácil y lo hemos hecho. Creo que cumplen lo que se les pide, pero queda coja la finalización. Sé como trabajan para corregirlo y tengo fe infinita en que vamos a cambiar esta dinámica, que ahora hay que soportar y asumir reflexionando. El equipo se siente competitivo, no está acertando y eso crea desesperación".

Cuestionado por la escasez de ocasiones, Ramis disertó sobre su filosofía futbolística: "No quiero entrenar a un equipo que lleve el balón al área rival de cualquier forma. Llegar en dos pases no me dice hacer más goles. Quiero crear desquilibrio en el rival y la fase inicial se hace bien, pero la final no para encontrar el gol".

Son ya seis partidos sin ganar y las urgencias afloran, si bien Ramis prefiere mantener la calma: "El mensaje es de tranquilidad entre nosotros y de estar juntos. Necesitamos a veces que la afición nos espabile y debemos darle razones para provocar que esta dinámica cambie, pero la fe es grande en el trabajo colectivo que hacemos y ellos también. Queda seguir insistiendo y no ceder. A veces el camino se tuerce y cuesta encontrarlo, no hacer gol genera desconfianza".