Ramis no se queja de las bajas

Luis Miguel Ramis habló ayer en rueda de prensa y no quiso quejarse de las numerosas bajas que tiene para recibir al Valladolid. “No me quejo de las bajas que tenemos cada semana porque va a ocurrir de forma habitual. Seguro que formamos un equipo competitivo, con diferentes cualidades, en esa línea ascendente y de tensión”. El míster rojiblanco cree que están preparados para enfrentarse a uno de los conjuntos gallitos de la categoría. “Lo afrontaremos con compromiso, profesionalidad y con las ganas de demostrar la solidez y contundencia que nos ha permitido estar en zona buena. Llevamos dos partidos sin puntar, pero menta y físicamente estamos bien”. Ramis dice que vio bien al Almería en Vallecas y que se ha recuperado después del mal encuentro ante el Huesca. “Nos quedan dos partidos en casa, creo que ya hemos reaccionado tras el 0-3 en casa aunque no hemos tenido recompensa en puntos. Estamos fuertes para encarar el encuentro ante el Valladolid con ilusión”. Finalmente, habla del peligro que tiene el conjunto de Luis César Sampedro, que llega muy reforzado después de sus últimos buenos encuentro ligueros. “Un equipo que está en la zona de arriba, aunque tiene desequilibrio entre los goles que hace y recibe. Llega con muchos jugadores al área y combina muy bien”.

Los jugadores convocados por Luis Miguel Ramis, son los siguientes:

Porteros: René (1) y Fernando (13).

Defensas: Fran (2), Marco Motta (7), Owona (3), Trujillo (5), Joaquín (24), Nano (21) y Pervis Estupiñán (30).

Centrocampistas: Verza (4), Mandi (6), Rubén Alcaraz (14), Javi Álamo (11), Nauzet Alemán (15), Fidel (16) y Gaspar (31).

Delanteros: Juan Muñoz (9) y Caballero (20).