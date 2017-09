Ramis: "Nos vamos contentos por sumar"

Luis Miguel Ramis hizo la siguiente valoración del encuentro. “Ha sido un partido competido, con diferentes fases. Los porteros no han sido protagonistas, no muchas ocasiones, quizás la más clara la falta de Buendía. Ellos estuvieron mejor en la primera parte, pero la segunda fue más igualada. Contento porque seguimos sumando. Es obligatorio sufrir con diez, es algo que trabajamos en los entrenamientos, nos cerramos un poco más y somos más seguros a la hora de atacar. No soy capaz de hablar de la roja a Morcillo, en esta distancia es imposible de ver. Los jugadores saben que estas jugadas se penalizan mucho y los gritos del rival hacen dudar”.

En UDA Radio, Nano y René también hablaron sobre el encuentro. El malagueño cree que "conforme se ha puesto el partido con la expulsión de Morcillo, sólo podíamos amarrar el punto. Ya hemos tenido experiencias anteriores de ir a por la victoria con uno menos y no salió mal. Damos por bueno este punto tan trabajado. El trabajo colectivo ha sido muy bueno, miramos primero lo colectivo y se ha notado. Hemos hecho un gran esfuerzo ante un equipo que juega muy bien”, mientras que el guardameta gaditano opinó que "cuando no puedes ganar, hay que asegurar el punto. Es un rival muy potente y creo que la lectura es positiva porque no encajamos ante un rival que hace muchos goles. A nivel ofensivo, no fue nuestro día y cuando las cosas no salen, hay que aguantar el empate. En una categoría tan igualada, sumar fuera siempre es bueno”.