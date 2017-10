Reacción a tiempo

El Almería B, que lo gana todo como visitante, volvió a tropezar como local en el partido disputado frente al Huétor Vega, en Las Marinas de Roquetas de Mar. Los rojiblancos, que no aprovecharon el tropiezo que tuvo el líder Malagueño se encontraron muy pronto, en el minuto 3, con el tanto de su rival que se hizo con un mal despeje de los rojiblancos para poner el 0-1 en el marcador. El botín para los granadinos, que pelean por salir de la zona de peligro, era suculento y se dedicaron a conservarlos con un férreo sistema defensivo. El conjunto almeriense, muy superior, mandó y buscó darle la vuelta al resultado, gozando de claras ocasiones, pero no estuvo acertado. Las ausencias de Corredera y de Callejón, convocados por el primer equipo, y el jugar en un campo extraño en el que sólo habían entrenado un día, pudieron influir. A medida que pasaban los minutos las lógicas prisas no ayudaron al Almería B, que al menos consiguió empatar en el 86 en una acción de Chema y del juvenil Dani Albiar, que materializó este poniendo el 1-1.