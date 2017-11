El Real Madrid se juega el liderato

El Tottenham de Mauricio Pochettino llega a la cita animado por la vuelta de Harry Kane y el regreso de Dele Alli. Las dos derrotas consecutivas, en casa en la Copa de la Liga ante el West Ham y frente al Manchester United en Old Trafford en la Premier, no desaniman a los Spurs , que se aferran al prolífico Kane, totalmente recuperado de su lesión en los isquiotibiales, para volver a la senda del triunfo y prolongar el mal momento madridista.

No tocará nada en el resto del once Zidane, confiado en la pegada de Cristiano, máximo goleador en la Liga de Campeones y gafado en la Liga. Cinco goles en tres partidos en competición europea por uno en la nacional. El Madrid necesita sus tantos y los de Benzema, que será su pareja de ataque con Isco inventando en la mediapunta.

Gareth Bale no llega a tiempo de reencontrarse con el equipo que lanzó su imagen. Es una de las bajas por lesión que condicionan a Zidane, que sigue sin poder contar con Keylor Navas, Dani Carvajal y Mateo Kovacic. También de Raphael Varane, quien sufrió un nuevo percance en Girona que lo impide tener continuidad.

Figo constata el cambio de filosofía de su ex equipo

El Real Madrid de hoy no es el mismo de épocas anteriores. En el apartado de fichajes, el club ha vauriado en su filosofía, algo que advierte el ex madridista Luis Figo en una entrevista con el periódico deportivo Sportbild. El análisis del portugués, uno de los jugadores que pasaron a la historia en la época de los galácticos, asegura que el club ha cambiado. "Es diferente al de mi época", dijo el ex atancante. "Antes, el Madrid apostaba de forma consecuente por las grandes estrellas, pero esa filosofía ha cambiado", añadió antes de agregar que "el club apuesta ahora también por jugadores jóvenes, por españoles", señaló Figo. "El mercado ha cambiado", remató.