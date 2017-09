Recepción con ambición

Si algo necesita Unicaja Almería para volver por sus fueros después de un año en blanco es ambición. Y Javi Monfort llega con la lección bien aprendida. "La ambición es algo inherente a mí y está claro que este club la tiene". Lo sabe por experiencia, puesto que en más de una ocasión su nuevo equipo ha dejado al receptor valenciano con la miel del título en la boca: ""El año que estuve en Teruel fue el año del triplete de Almería; fui allí con la idea de levantar alguno pero Unicaja no me dejó, y parece que he tenido que venir aquí para intentar ganar no uno, sino los tres".

Después de varios meses sin competición, la Superliga está a la vuelta de la esquina (comienza el 7 de octubre) y Monfort está como loco por volver a jugar. "Tengo muchas ganas de empezar, lo que además se ve incrementado porque estuve lesionado el año pasado y no acabé de jugar bien, mientras que ahora me encuentro muy bien, entrenando al cien por cien en este club, que me ilusiona mucho porque es el que más historia tiene aquí en España, y encima la primera jornada es contra mi exequipo", CV Melilla, donde juega su hermano Vicente: "Será muy especial, pero sobre todo para mis padres; me imagino que cada uno se pondrá una bufanda de cada equipo, pero bueno, estamos acostumbrados ya, incluso en playa hemos jugado el uno contra el otro, y empezado el partido todo se olvida y nos centramos en el juego".

A la hora de definir su punto fuerte, no duda: "Ataque, y tal vez saque". Sobre el día a día, "Piero pide mucha exigencia en el campo, fallar poco, no le gusta que se falle mucho, y esa exigencia también está en el club". En Unicaja se siente "completo" y eso le hace estar satisfecho de entrada: "Si estoy en un club que no tiene posibilidad de luchar por los títulos, siento que me falta algo; me siento más completo en un club que compite por todo". Eso espera que se vea "recompensado al final de temporada".

Aclimatado totalmente a la ciudad, también lo está a los modos del club y se siente como en casa: "Almería no la conocía y he descubierto que es muy parecida a Valencia, distinta en cuanto al tamaño, claro, pero mismo ambiente, mismo clima, la playa… me estoy adaptando muy bien y los compañeros me están ayudando". Ahora sólo falta que Monfort le dé al equipo ese plus de combatividad que necesita para volver a ser el rey del voleibol nacional.