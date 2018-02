Recompensa al guardián de la red

Siempre está, siempre cumple con su misión, pero esta vez se le va a reconocer más que ninguna otra. Parres sentía que iba a explotar: "Básicamente antes del partido sabes cómo se encuentra tu cuerpo, y yo tenía sensaciones positivas que finalmente pude transmitir al partido, así que muy contento por ello". Y es que no se le puede reprochar nada respecto a su actuación individual: "Fueron buenas estadísticas, y la verdad es que estoy satisfecho por ese trabajo individual porque tenía ganas de demostrar que sigo ahí, que tengo muchas ganas de hacerlo bien". Pese a todo, mira el conjunto: "No me quedo mucho en los números, me quedo más en la actuación del grupo y en si se ha sacado la victoria o no". Por eso, por haber ganado, puede saborear más su propia actuación: "Se remontó un resultado adverso y estoy más contento por eso que por mi actuación; fue buen partido a nivel individual, a nivel de grupo no tan bueno, sobre todo en los dos primeros sets, y luego supimos demostrar nuestro juego, que era lo que teníamos que haber hecho desde el principio, pero después de tantos partidos jugados no te quedas solo con la actuación individual". Si la remontada no hubiera llegado, nada de estar contento: "Estás feliz porque lo has hecho bien, pero más todavía porque el equipo consiguió sacar la victoria y remontar un resultado muy adverso, y yo al final me olvido de los que juego bien y recuerdo victorias del equipo y títulos". Parres, encima, "es más de sensaciones, si bien hay ocasiones en las que las tienes pero luego no consigues plasmarlas en los números, en las estadísticas de aciertos individuales".

Reconoce que ahí es donde se queda más frustrado: "En esas ocasiones en las que me encuentro físicamente bien, tengo el 'feeling', pero luego no consigo demostrar con números que estoy ahí, pero por otro lado es muy importante la actitud, la que demuestras dentro de la pista y que ayuda mucho a los compañeros, al equipo en general, y es algo que todos nos tenemos que meter en la cabeza, que aunque no se están dando los números que queremos sí hay que dar la actitud positiva de tirar para adelante, todos juntos".