Recuperar la regularidad

Tras un octubre en el que se quedaron bastantes puntos por el camino, la Unión Deportiva Almería espera recuperar ahora en noviembre esa regularidad positiva que perdió el ya pasado mes. Y es que los rojiblancos no han sido capaces de encadenar dos victorias consecutivas desde las jornadas 8ª y 9ª, algo que quieren hacer hoy en el partido que les medirá a domicilio al Melistar en Melilla. Los de Fran Fernández llegan de ganar por 2-0 a la UD Maracena el miércoles y quieren cerrar la semana con un nuevo triunfo consecutivo que haga olvidar el tropiezo del domingo anterior en Atarfe (1-0), donde los almerienses perdieron su primer partido como visitantes.

En principio, el compromiso liguero de esta tarde es más que asequible para el filial del Almería si se tienen en cuenta las diferencias clasificatorias entre ambos, pero hay que tener en cuenta que será el tercer partido en siete días y que el rival está más que necesitado de puntos, por lo que los rojiblancos no deben relajarse lo más mínimo. Los melillenses son colistas, no han ganado ni un partido y han sufrido doce derrotas en catorce partidos disputados, por lo que su urgencia por cambiar la dinámica está más que latente. Treinta puntos separan a ambos en una tabla clasificatoria en la que el Almería B no quiere ceder más terreno ni perder de vista al líder Atlético Malagueño, que tiene a tres puntos.