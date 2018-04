Reed vence en Augusta y logra su primer 'major'

El estadounidense Patrick Reed se coronó campeón del Masters de golf de Augusta, el título hasta ahora más importante de su carrera, en medio de la presión de su compatriota Rickie Fowler, que lo escoltó de cerca hasta el final. Reed cerró con un total 15 bajo par y 273 golpes en total y superó por un golpe a Fowler, quien cerró la jornada en medio de la ovación de los asistentes al exclusivo club ubicado en el estado de Georgia.

El ganador, de 27 años, firmó una ronda final de 71 impactos, uno bajo el par, su peor registro en el fin de semana pero suficiente para resistir el nivel de su compatriota Jordan Spieth, que le descontó buena parte de la diferencia, de nueve golpes al arranque de la jornada, al terminar con 64 golpes, ocho bajo el par.

Además de llevarse la chaqueta verde, el joven golfista, que llegó al liderato al final de la segunda ronda, terminó con el séptimo mejor registro en la historia del torneo, y recogió los frutos de un formidable rendimiento en el certamen.

"Los escépticos alimentaron mis ganas de quedar campeón. Mientras más me pasaban por alto menos presión sentía. Simplemente me concentré en mi juego. Siempre he pensado que entre más expectativas tengas sobre el golf más difícil será", indicó.