Refuerzo previo a la Copa

Se le había sufrido en años anteriores, ya que se trata de un jugador que durante dos temporadas consecutivas, las dos últimas, se proclamó máximo anotador de la Superliga. Recién llegado a la entidad ahorradora, con la que firmó contrato este martes por la tarde para, acto seguido, meterse en la pista, ha comenzado a dar señas de su enormes ganas de triunfar: "Creo que individualmente he trabajado bien en Sevilla, he tenido la suerte de tener un buen técnico -Magú-, y mi prioridad hasta el momento ha sido jugar, coger experiencia, porque soy joven, pero a partir de que se llega a un punto, un jugador tiene que buscar algo más, y yo soy ambicioso y creo que en este gran club se pueden conseguir muchas cosas", dijo Castellano durante su presentación.

El ex jugador de Melilla prometió dejarse la piel en la pista cada fin de semana: "Quiero ayudar a intentar conseguir otro título más para la afición, me siento muy bien, muy emocionado por estar en este gran club, el más grande del voleibol español, y con muchas ganas de trabajar". Como se suele decir, 'a caído de pie': "Los compañeros me han recibido bastante bien, la verdad, llegué el mares, me instalé y vine directmante a entrenar con muchas ganas, poco a poco me iré adaptando al ritmo de ellos, que están físicamente muy bien preparando la Copa del Rey, me engancharé con ellos a su ritmo, y a trabajar codo con codo". Se espera una adaptación rápida de este murciano.

El nuevo jugador verde el tiempo justo para la Copa: "Vamos a trabajar duro este mes, a meternos en rimo y ayudar al equipo, que está a un buen nivel y va a hacer un gran papel". Como no, se ha acordado del club del que procede, el CV Melilla: "También confiaron en mí, club de grandes personas, los compañeros igualmente me acogieron muy bien; ha sido un paso que me ha servido para coger más experiencia". Y es que siempre intenta aprender esté donde esté: "En general siempre hay algo que mejorar".