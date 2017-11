Rendimiento cuestionable

Doce jornadas, el equivalente a un cuarto del campeonato, dan ya una pauta fiable para evaluar si las contrataciones efectuadas durante el pasado verano están dando la talla o, por el contrario, vienen rindiendo por debajo de las expectativas generadas. El Almería acometió un profundo saneamiento de su vestuario y, por enésima vez, se disparó el optimismo entre una masa social que ahora ve con impotencia cómo muchas de las apuestas se disipan jornada tras jornada.

Nadie encuentra una explicación razonable para que jugadores que han ofrecido un nivel alto en otros clubes, cuando firman por el Almería mutan a peor. Le ocurrió a Diamanka, que ahora triunfa en el Numancia, por citar el caso más cercano. La escasa presión a la que se ven sometidos por parte de la afición, unido al benévolo clima almeriense, son algunos de los factores apuntados para caer en ese estado de letargo o relajación.

Sea como fuere, lo cierto es que se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran, los jugadores cuyo desempeño en el campo está siendo acorde a lo que se esperaba de ellos cuando el club anunció su fichaje. Las lesiones, quién sabe si la inadaptación o su bajo nivel, lastran al resto.

El meta gaditano llegó con la credencial de un ascenso a Primera bajo el brazo y lo cierto es que en su caso puede decirse que está rindiendo a gran altura. Nadie se acuerda ya de Casto Espinosa, olvidado gracias a las buenas intervenciones de René, que le han reportado bastantes puntos al equipo. Veteranía, agilidad y buena colocación bajo palos lo avalan.

No ha habido oportunidad de verlo aún en Liga, pero en el duelo copero ante el Cádiz apuntó buenas maneras. Su principal cometido, no obstante, era incrementar la competitividad en los entrenamientos y en ese terreno a Fernando no se le puede reprochar nada porque lo da todo en cada sesión preparatoria.

La obcecación de Ramis puede resultar contraproducente para el lateral de Almuñécar, generando lo más parecido a lo que ya ocurriera con Julio Álvarez, ojo derecho de Gonzalo Arconada, que acabaría siendo repudiado por la afición unionista. El técnico tarraconense es el gran valedor del granadino al tenerlo a sus órdenes en el Castilla, pero debe medir bien que su entrada en el equipo no ha mejorado a nivel defensivo lo que aportaba Motta.

Poco a poco está afianzándose en el once al beneficiarse de las sanciones y lesiones de Morcillo. El camerunés, de los pocos por los que la UDA pagó para hacerse con sus servicios, se asienta junto a Joaquín en el eje de la zaga tras unos inicios dubitativos. Expeditivo en el cruce y poderoso en el juego aéreo, tienen su asignatura pendiente en la salida de balón desde atrás.

Muchos ven en el ecuatoriano a un clon del brasileño Guilherme por su potencial físico y cualidades ofensivas, tan llamativas como el desastre táctico y el nulo bagaje defensivo que muestran. Usado por Ramis tanto de extremo como de lateral, en la última posición refleja unas carencias impropias de un futbolista profesional.

Su fichaje generó dudas al salir de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo casi un año en el dique seco en las filas del Elche, pero el canario está demostrando con trabajo y personalidad que es un mediocentro defensivo bastante potable. En las últimos partidos está siendo de los más destacados, lo que da idea por otra parte del mal momento de juego de los almerienses.

Visto lo visto lo que ocurrió con el regreso de Trujillo, muchos no comprendieron la vuelta también de Verza desde el Levante. Al oriolano, que el curso pasado apenas contó para Muñiz, le está pasando factura una lesión muscular cuando empezaba a coger el torno y ritmo adecuados. En buena forma debe aportar su gran experiencia y saber estar.

Representa uno de los casos más inexplicables por cuanto protagonizó un ilusionante arranque liguero para luego volatilizarse. Puede haber sido víctima del continuo cambio de sistema de juego, que particularmente ha incidido en la medular, cambiando del doble pivote incial al trivote para volver de nuevo al inicio.

El argentino fue, sin duda, el fichaje mediático del verano. Los medios de su país ya advertían que llegaba fuera de forma al no contar para el técnico de San Lorenzo la última campaña, pero eso no fue obstáculo. Su calidad a balón parado ya justifica el esfuerzo, pero las lesiones ya lo están acuciando y podría derivar en otra inversión fallida.

La dirección deportiva se sacó al canario de la chistera cuando el entrenador pedía otro perfil para reforzar el ataque de la banda derecha. No obstante, se cubrieron las espaldas al llevar año y medio sin jugar. Si en diciembre su rendimiento no es el esperado se podrá rescindir de forma unilateral. Como era previsible por su estado físico, es otro de los que ha sufrido una lesión muscular.

El club ya pretendió traerlo en el mercado invernal. Su gol al Nástic en la jornada inaugural presagiaba grandes números realizadores del argentino, pero luego se apagó, desasistido por el engranaje ofensivo del equipo y desacertado en la definición. No ha ofrecido todavía la medida de sus posibilidades, pero merece un voto de confianza.

Da la sensación de que el Sevilla, una vez más, se quedó con el bueno (Carlos Fernández) y cedió al otro. Aparte de llegar lesionado y no poder hacer la pretemporada, una vez recuperado Juan Muñoz no ha demostrado nada del delantero que llegó a ir con las inferiores de la selección.