"Repetir el doble lateral es posible"

-Rayo y Almería llegan al duelo con buenas rachas de ocho y tres partidos sin perder, respectivamente... ­

Los últimos resultados de los dos equipos han sido positivos. El Rayo siempre es atractivo en cualquier categoría, el mundo del fútbol le tiene cariño y en Segunda es importante. Los puntos son igual de importantes, pero aumenta el grado de atractivo. ­

¿Contempla la posibilidad de repetir el doble lateral en las bandas?

­Es una posibilidad. A Nano lo conocí en un montón de equipos como extremo izquierdo, de Fran tengo menos conocimiento porque es más joven. Es una posibilidad, aunque están Hicham, Fidel, Javi Álamo... Igualmente es una posibilidad de aquí a final de liga, cuando los tengamos a todos pueden estar. Estuvimos dos meses sin Fran ni Estupiñán, más limitados en las elecciones. No sé si empezaremos así o durante el desarrollo.

-¿Qué destacaría del Rayo de Míchel?

­Tienen mucho ritmo con balón, con varios jugadores buenos en lo individual cuando los partidos están atrancados y nos van a exigir todo. Confío en la actitud y el rendimiento que podamos tener porque estamos en buena línea, pero hay que ratificarlo domingo a domingo. Hay que vivirlo en estado de alerta y con máxima confianza en lo que sabemos hacer. ­

-¿Es factible la victoria al calor del Mediterráneo? ­

Hay rivales especialmente complicados por su calidad, pero el equipo tiene que sentirse capaz de enfrentarse a cualquier adversario, esconder las facetas en las que se siente menos cómodo y potenciar las otras. Ese es el trabajo del equipo y del cuerpo técnico, con el plus de la afición se hace todo con más convencimiento, suele pasar en casa. ­

¿Algún marcaje especial sobre Raúl de Tomás? ­

Un día es De Tomás, otro Melero... Nosotros tenemos a Pozo y Rubén Alcaraz como referencias. Me condiciona más la ausencia de Gaspar, no porque no pueda solventarse, porque ya estuvimos un tiempo con ocho bajas, sino porque estaba en un buen momento. ­

¿El perfil del Rayo, segundo, es parecido al del Huesca, líder? ­

Quizá el Huesca es más vertical y el Rayo más combinativo. Predecir qué va a pasar en los partidos es complicado, prefiero que el equipo esté preparado para lo que demande el partido. ­Es de suponer que intentarán evitar caer en la relajación tras el empate en El Alcoraz ... ­Hay que mantener el equilibrio, quedarse con aspectos cualitativos y olvidar el partido anterior, sea cual sea el resultado, tanto si es malo como si es positivo. Calan aspectos positivos y negativos que pasan, pero hay que intentar dejar de lado el regusto bueno o malo del anterior partido. ­

¿Cree que Soleri `rompió el cascarón' ante el Huesca?

­A día de hoy viene de hacer dos goles y con el jugador hay que mantener un punto de equilibrio entre la confianza y el estado de alerta por si un compañero es mejor que él, además de la mejoría individual. Son las tres cosas en las que hay que mantener el equilibrio con respecto al jugador. Tiene que sentirse amenazado, pero también notar la confianza del entrenador y los compañeros.

­¿Qué papel puede desempeñar la grada ante el Rayo, que va a traer a 500 seguidores? ­

Un equipo joven necesita a su gente porque viene un gran rival y habrá momentos de duda. El apoyo es importante para superar esos tramos. ­A propósito del Día de la Mujer,

¿Cómo ve avance del fútbol femenino? ­

El deporte, igual el fútbol ha sido de los últimos, se ha abierto a la mujer y ahora hay una liga competitiva que mejora día a día. Quedan muchos pasos por dar, pero se ha abierto mucho a la mujer el fútbol.