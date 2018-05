Más de 300 corredores estrenan en Rioja el Circuito de Carreras Populares 2018 de Diputación

Más de 300 corredores han estrenado en Rioja el Circuito de Carreras Populares 2018 de la Diputación Provincial de Almería. Se trata de la primera de las 14 pruebas que recorrerán la provincia de Almería hasta el 22 de septiembre y que, según se ha percibido en la cita de Rioja, va a seguir aumentando en participación. El Circuito arrancó con un sentido homenaje a Gabriel Cruz que consistió en un minuto de silencio y la reproducción de su canción favorita: Girasoles de Rozalén.

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, ha querido acompañar a la alcaldesa y los vecinos de Rioja en la puesta de largo del Circuito con una carrera de 10,1 kilómetros en la que han participado corredores de todas las categorías: Peques A y B - Sub 10; Sub 12; Sub 14, Sub 16, Sub 20, Senior, Máster A,B,C,D,E; Absoluta y Categoría.

“Ha sido una gran jornada deportiva con impresionante ambiente de corredores y público en general, superando la participación del año anterior. En total han participado clubes distintos de la provincia de Almería, de Granada, Málaga, Jaén y Murcia”, ha explicado la diputada.

Las Carreras Populares continuarán su recorrido por los siguientes municipios: Bédar, Antas, Serón, Sorbas, Macael, Turre, Cuevas Pulpí, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera y Gádor. La cita de Bédar arrancará a las 18.00 horas para menores y 19.30 horas para adultos.

El Circuito Provincial de Carreras Populares es un buen ejemplo de la colaboración público-privada, puesto que cuenta con el apoyo decidido de empresas que patrocinan uno de los eventos deportivos con mayor calado de la provincia. Deportes Blanes y Fisiomuro se han sumado a la organización como patrocinador general del circuito y patrocinador.

GANADORES ABSOLUTOS

GENERAL Masculina

ZOUHAIR EL JANATI 00.32.43 - Sayma Níjar

AHMED OUSLIMANE - Sayna Níjar

MANUEL RODRÍGUEZ MORALES - C.A. Universo Running

GENERAL Femenina

LAURA FERRERO GIL 00.43.41 - C.A. Universo Running

MARISA MARTÍNEZ CABA - Run04 Atletismo

PATRICIA GÓMEZ DÍAZ - C.A. Universo Running

Clasificación por equipos