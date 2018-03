Rocío del Alba García y David Campos logran un doblete en el Open de España

Doblete para Primaflor-Mondraker-Rotor en el Cerro de las Contiendas, tradicional circuito que acoge la prueba del Open de España XCO que se celebra cada año en Valladolid. Rocío del Alba García en categoría femenina y David Campos en júnior masculino llevaron el maillot del conjunto Élite UCI hasta lo más alto del podio, convirtiéndose además en nuevos líderes de las generales de sus respectivas divisiones.

Ambos completaron una carrera muy similar, de menos a más, ofreciendo lo mejor en la parte final de un circuito no muy técnico pero marcado por el intenso frío de los últimos días en la capital pucelana. Rocío comenzó cediendo terreno con Claudia Galicia, a la que alcanzaba mediada la prueba y soltaba en el último giro para adjudicarse la victoria en solitario. En lo que respecta a David, rodó en compañía de Carlos Canal también hasta la mitad del giro final, cuando arrancaba en solitario para asegurar así su mejor éxito de lo que va de temporada.

Rocío del Alba García: "El circuito se va haciendo duro vuelta tras vuelta. Tuve buena rival con Claudia Galicia, a la que tengo que felicitar por su carrera. En las primeras vueltas no me encontraba del todo bien, me costaba encontrar el ritmo de carrera, hasta que al final pude recuperar yendo de menos a más. Me vuelvo muy contenta con el triunfo y con el liderato en el Open de España".

David Campos: "Me he encontrado muchísimo mejor de mis problemas de alergía que venía arrastrando desde hacía un tiempo. Traté de romper la carrera en la primera vuelta, pero no me pude marchar en solitario. Decidí entonces rodar con Carlos Canal e intentarlo de nuevo en la última vuelta, consiguiéndolo ahí y llegando a meta con renta suficiente para celebrar el triunfo en Valladolid y coger el maillot de líder".

El tercer biker de PMRA Racing Team en Valladolid también completó una buena carrera en el Cerro de las Contiendas. Tras una salida fulgurante y resistir cerca de los mejores durante las seis vueltas, Josep Durán subía al podio como segundo mejor sub 23, sólo por detrás de Jofre Cullell.

Raiza Goulao y Margot Moschetti comienzan la Cape Epic

También este domingo arrancaba en Ciudad del Cabo la gran competición por etapas del BTT mundial: la Cape Epic. La brasileña Raiza Goulao y su compañera, la francesa Margot Moschetti, iniciaban su aventura con un sexto puesto en el prólogo de 20 kilómetros que abría una larga semana de mountain bike en Sudáfrica. El triunfo en esta primera jornada correspondió al dúo compuesto por la danesa Langvad y la norteamericana Courtney. Por delante, otras siete largas etapas, comenzando por los 110 kilómetros de lunes con salida y llegada en Arabella Wine Estate