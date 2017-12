Rubén Lorente exprime cada día de verde

Sin estridencia alguna, siempre puesto en su sitio y hablando lo justo, así es el día a día de un Rubén Lorente que cada vez que ha saltado a la cancha de juego ha sido para realizar un gran trabajo. Su equilibrio físico y mental, más su talento para esto del voleibol y su esfuerzo semana tras semana le hacen ser una garantía de cara a lo que resta de temporada, la mitad más uno de partidos en fase regular y sobre todo las citas de la Copa del Rey y de los hipotéticos play offs. Le ha llegado el momento de afrontar metas mayores, como el asalto al ‘torneo del KO’: “Es muy ilusionante poder participar en la Copa del Rey, ya que el año pasado me quedé a muy poco jugando con Textil Santanderina de poder entrar en la fase final”.

En su mente está ya muy fijado el objetivo y conoce el camino que tiene que ser recorrido para alcanzarlo, así que no solo es estar, sino ganar: “Yo tengo grandes ilusiones, pero también grandes expectativas puestas en la Copa”. Es un aviso en toda regla a que va a luchar lo indecible para abrir su palmarés antes de cumplir los 20 años. De hecho, para cuando llegue esa segunda decena de su vida el día 2 de mayo del año entrante, tiene previsto haber ‘montado el 2 de mayo’ con sus aportaciones a un equipo en el que se encuentra feliz: “Tengo la suerte de poder estar en un club histórico como Unicaja y por eso hay que estar motivado, con la misma ilusión y las mismas ganas día tras día en cada entrenamiento”.

Así aguarda, aplicándose en hacer bien lo que se le pide, porque un equipo que se erige como campeón lo logra en los partidos y preparándolos, con un alto nivel en las sesiones de entreno. Rubén aprieta y no desespera: “Esperar el momento en el que Piero vea el momento oportuno de que entre a jugar y entonces tenga mis puntos, pero el tener más o menos no debe cambiar la rutina que haga que me gane esos puntos en pista”. Gran compañero, siente y padece con el grupo en un ejercicio compartido de ambición por la victoria, algo que se ha saboreado de un modo especial este fin de semana: “Sienta bien volver a ganar, volver ni más ni menos que a lo que debemos de hacer, salvando los dos partidos previos”.

Lorente los define como “bastante difíciles contra Palma y Teruel”, así como ganar al FC Barcelona lo llama “la vuelta a lo que debemos hacer”. Por partes, al equipo culé lo vio con un muy buen nivel y se suma a los que opinan que será un bloque a tener en cuenta cuando se decidan los títulos: “El Barça sí que ha hecho un buen equipo este año, que juega muy bien; es un equipo que dará mucha guerra; sabemos del nivel de Palma y Teruel, pero sí puede ser un equipo que dé de qué hablar”. En cuanto a lo dos grandes rivales, “a la vista está en los resultados como el Palma contra Teruel y Teruel y Palma contra Unicaja que han sido partidos de 3-2 muy disputados hasta el último momento”.

No existe una gran supremacía por parte de ninguno, al menos en lo que va de temporada, y la igualdad es máxima: “Yo creo que al final lo que decide son los pequeños detalles, la concentración y el equipo, el conjunto en si que debe tirar, y son cosas que marcan la diferencia entre estos tres, que tenemos un nivel creo que muy parejo”. Se venció al Barcelona y los dos primeros hicieron lo propio ante Castellón y Mediterráneo, así que siguen teniendo una mínima delantera sobre el equipo ahorrador de cara a ser cabeza de serie en la Copa. Palma y Teruel saben que no pueden pinchar, pero Rubén Lorente se fija en su Unicaja: “Lo primero en que debemos pensar es en cumplir nosotros, en hacer nuestro trabajo”.

Eso no es otra cosa que “ganar de la mejor manera posible” al colista actual de la Superliga y “después ver los resultados de los demás”. Vista la última jornada de la primera vuelta, hay que jugarla a tope de concentración por parte de los tres: “Teruel tienen un partido en teoría más asequible contra Castellón, mientras que Palma lo tiene más complicado en Soria, pero como digo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en ganar nuestro partido”. Un hándicap a tener en cuenta es que conoce, en general, poco tanto del adversario y como de su pabellón, en el que se estrenará: “En Tarragona nunca he jugado; sí conozco a algún compañero que juega en este equipo, pero nunca he estado allí para jugar”.

Confiado, como cada semana, en sus posibilidades de saltar a la cancha, se ve “en un proceso, como todo; al principio tienes que adaptarte a los compañeros, al ritmo y a la dinámica del club, acompañado por el trabajo físico…”. Aprovecha el tiempo: “La dinámica es muy buena, aprendiendo de todo el mundo, escuchando lo que todos los demás con más experiencia que yo puedan aportarme… así que es bastante positiva”. En breve, parón de Navidad: “Nos vendrá bien unos días de desconexión, estar con la familia y volver con las pilas cargadas, con la mentalidad de que tenemos que dar el 110% en la segunda vuelta, Copa y play off”. Antes, en Tarragona “tener la sensación de dominio del partido, metidos desde el inicio”.