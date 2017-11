Rubio vive su mejor comienzo de temporada en la NBA

El base internacional español Ricky Rubio vive lo que sin duda es su mejor comienzo de temporada como profesional de la NBA y lo hace de líder en la dirección del juego de los nuevos Jazz de Utah.

El equipo que apostó por él y lo fue a buscar a la franquicia de los Timberwolves de Minnesota, quienes el pasado verano aceptaron el traspaso del jugador de El Masnou.

Desde el primer momento que llegó a Salt Lake City, Rubio admite que se sintió bien, seguro de todo lo positivo que le esperaba en la nueva etapa y el comienzo no ha podido ser más alentador como el propio internacional español reconoce en declaraciones durante su visita a Houston para competir con los Jazz frente al equipo local de los Rockets.

"Si, me siento cómodo, me siento con confianza, en un momento muy bueno, tanto de madurez, como físico. Se junto todo un poco y tengo que aprovecharlo", reconoció Rubio, que sabe que es el momento decisivo para su carrera profesional.

De ahí que el entrenador de los Jazz, Quinn Snyder, confíe plenamente en la capacidad de liderazgo que hay dentro del jugador de El Masnou, que comenzó la séptima temporada como profesional.

"El entrenador (Quinn Snyder) confía mucho en mi", destacó Rubio. "Es un equipo que tiene a muchos jugadores muy inteligentes, y eso me ayuda de manera especial a compenetrarme con ellos, saben como funcionan mi manera de actuar".

Ademas, Rubio reconoce que la experiencia internacional que tienen la mayoría le ayudan a que las cosas sean mucho mejores para todos.

"Muchos vienen o han estado en la competición europea", valoró Rubio. "Por tanto tienen experiencia a nivel mundial y eso te ayuda mucho a la hora de realizar tu labor".

Con esa ilusión, apoyo y convencimiento en todo lo positivo que puede lograr, Rubio ha demostrado en el campo y con estadísticas que está ante su mejor temporada desde que llego a la NBA hace siete.

Rubio tiene ahora promedios de 15,8 puntos; 6,0 asistencias y 3,9 rebotes, lo que le hace sentirse optimista de cara a como le puede ir una temporada especial en la que tiene marcado varios objetivos.

"Primero de todo, como equipo intentaremos conseguir una plaza en los playoffs", admitió Rubio. "Sabemos que en la Conferencia Oeste es muy difícil, pero vamos a luchar por ello, y nuestra identidad es la defensa y tenemos que seguir por el mismo camino".

Rubio se siente contento de lo conseguido hasta ahora, a pesar de todas las caras nuevas que han llegado al equipo y él mismo tener que comenzar a conocer a todos, con un buen rendimiento cuando han jugado de locales.

"Hasta ahora hemos hecho un excelente trabajo dentro de casa, pero fuera parece que no nos estamos encontrando cómodos como equipo y a nivel individual", admitió Rubio. "Tenemos que poder dar un paso adelante tanto en anotación como en liderazgo".

Pero lo fundamental para Rubio de cara a lo que le puede devenir en el resto de la temporada es que se siente identificado con lo que vive en Salta Lake City y los Jazz.

"Me siento cómodo y es una franquicia en la que han confiado en mi desde el primer momento que me traspasaron, algo que te genera una motivación especial", alabó Rubio. "He tenido un buen sentimiento con ellos y estoy contento aquí.

Especialmente por la manera como trabaja Snyder, un entrenador que conoce a la perfección el juego europeo, y eso le hace sentir doblemente bien.

"Jugamos mucho en equipo, se mueve muy bien el balón, no hay mucho uno contra uno, es todo movimiento de balón, gran mayoría de jugadas en ese sentido muy buenas y me siento cómodo por como encaja mi estilo", analizó Rubio, que también reconoció lo competitiva y difícil que siempre es la Conferencia Oeste.

Rubio es un convencido que el nivel ha subido aun más con relación a la pasada temporada después de la incorporaciones de figuras que estaban en la Conferencia Este y han llegado a equipos de la del Oeste, como son los casos de los aleros Paul George y Carmelo Anthony, ambos con los Thunder de Oklahoma City.

Mientras que los Nuggets también consiguieron al ala-pívot Paul Millsap, que dejó a los Hawks de Atlanta para irse con los Nuggets de Denver.

"La Conferencia Oeste que ha subido mucho el nivel, ya era alta y han venido jugadores All-Star del Este para subirla aun más y hay cuatro o cinco equipos que son candidatos al anillo en el Oeste", destacó Rubio, aunque no quiso dar nombre de los equipos que él veía como favoritos.

En cuanto a la situación política que se vive en España por el conflicto catalán, Rubio fue categórico al destacar que se trataba de un momento "delicado", que necesitaba de verdaderos líderes que pudiesen superar la situación.

"Es un momento delicado, un momento complicado", destacó Rubio. "Por muchos motivos, pero bueno esperemos que los líderes, tanto de un bando como de otro, puedan liderar, puedan ser esos líderes que necesitamos ahora mismo para apaciguar todo un poco".

El jugador de El Masnou reconoció que lo que se vive en Cataluña "no es una situación fácil".