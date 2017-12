Rutinas cambiadas para la Asamblea

Alfonso García ha decidido variar su rutina asamblearia de los últimos años. Cada vez que se acercaba la fecha de la Asamblea de Socios mediado el mes de diciembre, el presidente aprovechaba para atender a los medios, hacerse la foto oficial de la temporada con el primer equipo y el filial, asistir a la comidad de hermandad con ambos conjuntos y luego, en sesión vespertina, presidir la Junta de Accionistas.

En esta ocasión ha optado por alterar el orden de los eventos. Así, en lugar de la tradicional comida, lo que ayer hubo en el antepalco del Estadio de los Juegos Mediterráneos fue una cena con el primer equipo y el B, acompañados de sus respectivos cuerpos técnicos, además de la directiva y los empleados del club.

La foto oficial del curso 2017-2018 queda en principio para el mes de enero, una vez regresen de las vacaciones navideñas, en parte porque el filial acaba la competición este fin de semana y era complicado juntarlos y en parte porque para entonces el plantel del primer equipo será más reconocible con las altas y bajas que están por producirse.

Lo que sí está convocado para esta tarde es la Junta de Accionistas en sesión Ordinaria y Extraordinaria. En la misma se dará cuenta del informe de gestión y se presentarán los números del concluido ejercicio 2016-2017 y se aprobará el presupuesto de la temporada en vigor, la 2017-2018, que a priori será bastante inferior a los 11'5 millones aprobados para el la campaña pasada.

Aunque la cita se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, lo cierto es que el club no le ha dado mucha difusión, si bien hoy se permitirá la asistencia de los socios que acrediten estar en posesión de una acción, aunque la norma fija que sean al menos una docena. No pocos curiosos acudirán a comprobar si el máximo accionista se mantiene firme en su decisión de no vender o hay algo en ciernes.