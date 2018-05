Salvación sellada en El Hornillo

El Huércal-Overa CF llegará el próximo fin de semana a casa del Estudiantes Murcia con sus deberes totalmente hechos, ya que ayer se impuso por 1-0 en su feudo de El Hornillo al UCAM Murcia B y logró sellar de forma matemática su permanencia, un año más, en el Grupo XIII de la Tercera División. Nano, en el minuto 22, haría en tanto de la victoria de los huercalenses, que celebraron con sus aficionados la consecución de un objetivo que hace antes de enero parecía algo casi imposible dada la situación del equipo, que finalmente, tras la llegada de Xavi Juliá al banquillo, logró salir de esos puestos de descenso que ha logrado eludir de forma absoluta tras su triunfo ante el filial universitario.

Con el objetivo de Pulpileño y Almería B logrado, el de meterse en play off por el ascenso a Segunda B, solamente quedaba el Huércal-Overa CF como único representante almeriense de esta categoría nacional que todavía no había llegado a su meta: la salvación. Ayer la logró y lo hizo con un buen partido ante un oponente que ya no se jugaba nada, pero que no les puso las cosas nada fáciles a los rojillos. Era el último duelo en casa de la temporada y los locales querían despedirse de los suyos con tres puntos que les dieran esa permanencia y lo hicieron realidad. Nano volvía a ser protagonista. El delantero, criado en las bases de la UD Almería, firmó un nuevo gol en su casillero de dianas y lleva ya un total de 15 esta campaña.

Tras el descanso, ya con el 1-0 en el marcador, los huercalenses nunca dieron la sensación de pasar demasiados apuros ante un rival que, pese a ello, también tuvo sus ocasiones, pero la buena labor defensiva de los del Levante impidió que saliera punto alguno de El Hornillo, campo que volverá a acoger encuentros de Tercera División del fútbol nacional una temporada más durante el curso 2018-2019.