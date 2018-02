Sánchez divisa ya la Copa

Es lo que tiene dejar amigos por donde se pasa, como le sucede a este enorme jugador que vivió un bonito reencuentro antes y después del partido frente a Río Duero Soria. Durante el mismo, el lenguaje es distinto, porque con la pelota en vuelo no hay confidencias con el otro lado de la red: "Mi reencuentro con la gente de Soria fue muy agradable, porque a mí siempre me han tratado muy bien allí, tengo muy buenas amistades y la verdad es que verlos de nuevo a mí me gusta, pero siempre fuera de la pista, ya que dentro hay que ganarles". Había habido una bonita batalla dentro de la cancha, y un buen rato de conversación al final con toda la delegación del bravo equipo soriano.

Ignacio Sánchez se ha manifestado "feliz de que todos estén bien, volver a verlos y jugar un buen voleibol". En ese sentido, la complicación para poder vencer a los de Sevillano no le fue extraña: "Para nada, incluso lo que me sorprendió fue que los dos primeros sets nosotros jugamos muy bien pero yo sabía que Soria no iba a ser tan fácil; siempre ha sido un equipo que se caracteriza por la guerra, que lucha mucho, y para nada me sorprendió precisamente esa guerra que dieron porque sé de lo que son capaces, y la verdad es que me lo esperaba, sabía que iba a ser un partido duro, que no iba a ser fácil, porque es un equipo que juega y había que dar un buen nivel para poder ganar". Su actuación fue decisiva para ese triunfo.

A ese respecto, al colocador almeriense lo que le gusta ver es el conjunto y no la particularidad, así que su visión es de equipo: "El nivel mío particular no sé decirlo porque nunca me evalúo yo solo, pero sí que tengo sensaciones buenas sobre mi actuación y la verdad es que el equipo respondió en los momentos que tuvo que responder". Es por ello que está "bastante contento con el grupo" pese a que tiene localizada la mejora: "Tuvimos bastantes fallos que no hay que volver a cometer y nos viene bien jugar este tipo de partidos antes de la Copa, nos viene bien perder sets, aunque suene raro, para saber que no va a ser fácil y que si queremos ganar tenemos que luchar; vamos a seguir trabajando y entrenando duro como siempre".

Se unen varios factores que invitan a ser optimistas a la hora de pugnar por la conquista del título: "El ritmo del entrenamiento es bastante intenso, llevamos con la preparación física cargando durante casi un mes, sobre las tres semanas ya, y ahora mismo estamos un poco pesados con el objetivo de llegar a la Copa del Rey al máximo de nuestra capacidad".