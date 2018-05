Satisfacción bastante agridulce

Como todos los miembros de la expedición rojiblanca, Fran Fernández se tiraba de los pelos después de las dos clarísimas ocasiones falladas por Nano y Pozo. El Almería se marcha con un punto más en su casillero, pero tuvo la salvación en su mano."Hemos hecho lo que nos habíamos propuesto: un partido largo y hemos tenido nuestras ocasiones que nos deja un sabor agridulce, pero el punto es muy bueno y me voy muy contento con el trabajo realizado", comenzaba el míster, que quería relativizar lo que se escapó por la falta de gol del equipo: "El resultado no es determinante, nos quedan cuatro finales y es el momento de estar unidos. Hay que hacer este punto bueno en casa ante el Granada con el apoyo de nuestra afición".

Preguntado por la dureza del equipo, Fran tiene claro que el equipo se ha cargado de moral y ha vuelto a encontrar el camino correcto para las últimas jornadas del campeonato. "Nos hemos enfrentado a un equipo de los mejores de la categoría y hay que valorar cómo hemos competido. Estamos trabajando duro para conseguir el objetivo final", y sobre todo destacaba la importancia de que se vuelva a dejar la portería a cero tras hacerlo ante el Barcelona B: "Segundo partido sin encajar, lo que muestra la solidaridad que hay en el grupo. Seguimos trabajando así, el equipo se está haciendo fuerte desde atrás".

Finalmente, Fran Fernández no escondía que el Almería no supo jugar en superioridad, después de la expulsión del tinerfeño Acosta a falta de 15 minutos para el final del encuentro. "Hemos perdido un poco el control, la expulsión nos ha creado un poco de desconcierto porque no sabíamos si ir a por los puntos o quedarnos con el empate", dijo antes de despedirse de la rueda de prensa del Heliodoro Rodríguez López.