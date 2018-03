Sebas López completa una vuelta al mando del Pulpileño

El tándem formado por los técnicos Sebas López y Gabi Belmonte se hizo cargo del vestuario del Atlético Pulpileño pocas horas antes de que el conjunto almeriense afrontara la 12ª jornada de competición, la que le enfrentaba a domicilio al Bala Azul el pasado 1 de noviembre y en la que los de San Miguel buscaban no caer a un descenso en el que ya tenían prácticamente un pie metido, tras haber sumado solamente diez puntos en las once citas disputadas hasta ese momento. 2-2 fue el resultado de ese encuentro ante el actual colista, rival al que los de Pulpí volvieron a medirse, esta vez como locales, el pasado domingo. El 4-1 que reflejó el marcador en esta última ocasión es una clara muestra de la mejoría de un equipo almeriense que ahora está en play off.

López ha completado una vuelta completa como técnico de un Pulpileño al que ha llevado desde el fondo de la tabla clasificatoria hasta tocar con sus dedos la segunda plaza, gracias a unos registros típicos de un claro aspirante a la lucha por dar el salto de categoría. El entrenador aguileño ha dirigido al cuadro del Levante durante 20 jornadas, obteniendo 14 victorias, 3 empates y 3 derrotas, lo que le ha dado un total de 45 puntos que se suman a la decena que ya tenían (55). No cabe duda que la contratación del actual cuerpo técnico fue todo un acierto por parte de la directiva pulpileña.

Tampoco se equivocó la del Huércal-Overa CF con Xavi Juliá, ya que el conjunto huercalense, después de 21 jornadas, ha logrado salir de los puestos de descenso y llega de dulce a una recta final de campaña decisiva.