Semana para mirar hacia ¿arriba o abajo?

La semana que hoy empieza es la más importante en lo que va de comienzo de temporada, por culpa de la pésima imagen y del horrible resultado cosechado ante el Huesca. El 0-3 ha hecho mucho daño y ha reavivado los temores y miedos de una afición, que vio el sábado la misma parsimonia y falta de ganas que tenían las plantillas de Sergi-Carrillo-Gorosito y Soriano.

Un tropiezo es normal, sobre todo cuando enfrente hay un equipo mejor trabajado y que en las últimas temporadas está fichando de forma más certera. Lo peligroso y preocupante es ver cómo el Almería estuvo en todo momento maniatado, sin tener ninguna idea de cómo hacer daño al rival y, sobre todo, teniendo fallos gravísimos en todas sus líneas. El tercer gol oscense fue el mejor ejemplo de esto.

Aunque hay margen con la zona de abajo y no es momento de ponerse nervioso, es fundamental reaccionar y mostrar otra imagen en Vallecas y ante el Valladolid. Hasta el momento, el Almería ha sacado buenos resultados y ha conseguido once importantes puntos, aunque los rivales han sido equipos de la zona baja. Ahora el calendario se complica un poco más y es el momento en el que los de Ramis tienen que dar el do de pecho para no meterse en problemas.

No sacar tres o cuatro puntos en estos dos partidos que vienen en esta semana de la Hispanidad, obligaría a los rojiblancos a mirar nuevamente hacia abajo, con la ansiedad que eso puede crear. Para que esto no ocurra, el equipo tiene que dar un cambio de 180º con respecto al pasado sábado. Las bajas de Tino Costa y Morcillo descosieron un sistema que, con más o menos problemas, venía funcionando: el argentino mantiene el centro del campo mientras que el capitán le aporta la contundencia a la defensa que ayer no tuvo. Además, Ramis tiene que estudiar a conciencia qué hacer con la delantera, puesto que no es normal su sequía y falta de participación.