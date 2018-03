Al Sevilla le vale con un tanto de Correa en La RosaledaEl padre de Neymar: "La baja es de 6 a 8 semanas"

El Sevilla se repuso del mazazo de la pasada jornada cuando perdió por 2-5 contra el Atlético y ganó a un Málaga sentenciado e inoperante con un gol en el minuto 14 de Correa. En la segunda incursión del Sevilla en el área malaguista una asistencia de Nolito a Correa, que se fue por velocidad de su marcador Rosales y con la izquierda y por bajo definió perfectamente.

Neymar estará entre seis y ocho semanas fuera de las canchas, según afirmó ayer su padre en un programa de TV emitido en Brasil. "El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, durante seis semanas como mínimo: independientemente de si es quirúrgico o no, el tratamiento durará entre seis y ocho semanas", manifestó Neymar da Silva Santos en entrevista con un programa de la cadena ESPN Brasil. Además, pareció dar a entender que su hijo será operado. "Su caso ya es de procedimiento quirúrgico, porque la recuperación es más rápida (...). Estamos esperando que el PSG resuelva la forma, dónde, y eso no es una decisión de Neymar, que quede claro", resaltó.