Un Sevilla herido visita Mestalla

El Valencia recibe al Sevilla en Mestalla, en un encuentro de la novena jornada liguera en el que el cuadro local tratará de mantener el espectacular estado de forma, que le ha aupado a la segunda posición de la tabla, frente a un rival herido tras ser goleado en Moscú en la Liga de Campeones.

El Valencia, que se mantiene invicto en la competición, tratará de mejorar los aspectos defensivos de los últimos encuentros, en el que los goles recibidos quedaron neutralizados por la exhibición anotadora. El técnico valencianista, Marcelino García Toral, ha hecho hincapié durante la semana en la necesidad de mejorar defensivamente, y no tener despistes por relajación como los de la pasada jornada, que permitieron al Betis marcar tres goles en apenas cinco minutos.

A pesar de que tan sólo se han disputado ocho jornadas de Liga, el duelo tiene una especial importancia, ya que ahora mismo ambos equipos son rivales directos en la lucha por las plazas de Liga de Campeones; y el Valencia tan sólo supera en dos puntos en la clasificación al conjunto hispalense.

Para este partido, Marcelino cuenta con la totalidad de su plantilla, por lo que en principio no habrá más variaciones en el once inicial que alguna ligera rotación, sobre en todo en la línea defensiva, tal y como ya es habitual en este arranque de temporada por parte del técnico asturiano.El entrenador ha dejado fuera de la lista a Nacho Vidal, quien no ha podido entrenar al mismo nivel que sus compañeros esta semana, aunque ha sido más por precaución, dado que la próxima semana juegan dos partidos. También se han quedado fuera por decisión técnica los jugadores Orellana, Robert Ibáñez y Rubén Vezo.