Slaught quiere mejores comienzos de partido de Unicaja

Lejos de estereotipos por aquello de su procedencia hollywoodense y las películas americanas de gestas deportivas, a este jugador serio, ordenado y tranquilo le va menos la espectacularidad y elije la regularidad. Por eso, y sabiendo que está en la mano de los jugadores ahorradores escribir el guión de sus propios partidos, a Alexander Slauhgt le parece que no se puede llegar tan al límite: “Lo negativo de lo que ha pasado hasta en estos dos últimos encuentros el principio; tenemos que empezar mucho mejor, especialmente contra Palma este sábado y en la Copa del Rey desde el viernes que viene, además de que los últimos partidos serán muy difíciles, porque por ejemplo Teruel y Barcelona son buenos equipos”.

Son dos grandes escollos en la recta final de la fase regular, de la que quedarán dos jornadas tras la disputa del torneo copero sumando los compromisos en casa ante Textil Santanderina y Tarragona 2018 SPSP. El receptor lo deja bien claro: “No podremos empezar en la misma manera”. Eso sí, admite que “las dos lecturas son buenas”, matizando: “Creo que no estuvimos listos al principio de los dos partidos y sendos rivales, tanto Vecindario como Ibiza, se aprovecharon de que no estuvimos bien; tuvimos que despertar y pudimos hacerlo, por suerte, en el tercero y nuestro nivel subió mucho mucho –reiterativo- para los últimos sets, así que lo positivo es que pudimos mostrar que podemos jugar muy bien”.

De hecho, el doble 25-12 ante uno de los grandes de la liga que lucha por ser el cuarto y meterse en play off por el título, habla por si solo, más sabiendo que se había caído en las dos primeras mangas. Slaught participó de la reacción saliendo desde el banquillo, lo que tiene su mérito añadido: “Cuando entro así, como he dicho otras veces, es difícil en voleibol porque no estás calentado completamente y tienes que, especialmente un receptor, estar listo para todo”. Hizo muy buenos números en recepción frente al buen saque pitiuso: “Estuve más enfocando en recepción, en el primer toque, porque no estaba atacando muy bien justo por eso, por no calentar completo, pero intenté hacer mi trabajo”.

Ese “trabajo” es “ayudar al equipo”, y hacerlo dándolo todo: “Como yo puedo, que soy un jugador tranquilo en el campo porque siempre pienso en el siguiente punto, intentando mejorar a mis compañeros y hacer mi parte de la misión colectiva en pista para el bien del equipo; así, en el segundo set mejoramos un poco y sobre todo crecimos en ese momento para los siguientes sets”. A ello colaboró también en su justa medida la grada, a la que siempre está agradecido, hasta el punto de no haberse percatado de que había coincidencia de horario con la UD Almería: “No sabía que hubiera fútbol a la misma hora, y eso es porque la gente siempre está muy bien aquí y nos ayuda mucho en casa”. No vio más huecos.

La siguiente película está llamada a ser una superproducción, ya que toca visita a Urbia Voley Palma. El norteamericano tiene una alta consideración de la escuadra palmesana: “Son muy buenos, no tienen muchas debilidades, es un equipo muy completo que tiene buenos jugadores en cada posición, está muy difícil y tenemos que empezar fuerte y jugar un punto a punto, porque son muy fuertes”. Con ello es suficiente para una descripción de un encuentro que insiste que “estará difícil”, si bien Unicaja trabaja cada día más duro y con más calidad: “Claro que sí se ha notado que los entrenamientos han mejorado, principalmente porque tenemos suficientes jugadores ahora –tono simpático en el modo de afirmarlo-“.

Alexander Slaught se alegra de tener a otro receptor en pista durante la semana: “Isra está jugando también y con seis contra seis estamos ciento por ciento mejor”. Además, está el soplo que ha supuesto la llegada de Castellano: “Chema lleva una actitud muy buena, tiene mucha confianza y mucha energía en el campo y es un jugador buenísimo en el partido; ha ayudado mucho en estos partidos”. Por ello y por lo visto hasta ahora, cree en el verde: “Sí confío en ganar la Copa, siempre pienso que podemos ganar contra cualquiera pero depende del nivel que llevemos al partido”. Queda margen de trabajo aun: “Es más importante la preparación esta semana y la próxima y creo que si entrenamos muy duro y podemos mejorar”.